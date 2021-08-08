Стивен Кинг планирует написать книгу о пандемии коронавируса

Портленд, 8 августа. Американский писатель, мастер жанра ужасов Стивен Кинг хочет посвятить новый роман пандемии COVID-19. Он рассказал, что сюжет книги будет основываться на событиях 2020 года.

Известный литератор недавно принял участие в тоу-шоу Вупи Голдберг The View. Во время беседы с голливудской актрисой Стивен Кинг поделился ближайшими творческими планами, Оказалось, что писатель хочет написать роман о пандемии коронавируса, которая, по его словам, перевернула с ног на голову привычный уклад жизни.

«Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно», — резюмировал Кинг.

Мастер ужасов признался, что из-за COVID-19 ему пришлось менять некоторые детали романа «Билли Саммерс». Книгу, которая поступила в продажу на этой неделе, Стивен Кинг заканчивал уже во время локдауна. События произведения должны были разворачиваться в 2020 году, но писателю пришлось перенести сюжет в 2019-ый. Изменения литератор внес из-за того, что герои романа отправляются в круиз, который в реальном 2020 году им не удалось бы совершить из-за закрытых границ.

В конце июня стало известно, что культовый ужастик «Дети кукурузы» 1984 года будет перевыпущен в разрешении 4K Ultra HD. Известный хоррор 80-х основан на одноименном рассказе Стивена Кинга о секте сельских детей, которые поклоняются злому духу.