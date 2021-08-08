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В ЛНР обвинили ВСУ в создании помех работе миссии ОБСЕ

  /   Обновлено: 08 августа 2021 15:33
Армия
В ЛНР обвинили ВСУ в создании помех работе миссии ОБСЕ
Федеральное агентство новостей

Луганск, 8 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют специализированное оборудование для препятствования работе миссии ОБСЕ, заявили представители НМ ЛНР.

Активность ВСУ связана с желанием избежать фиксации персоналом мониторинговой миссии ОБСЕ многочисленных и грубых нарушений режима прекращения огня представителями Киева. Мишенью украинских военных стали беспилотные летательные аппараты ОБСЕ, отметили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Военнослужащие 24-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.) применили станцию РЭБ «Буковель-АД"… в районе населенного пункта Подлесное «, — заявил представитель НМ ЛНР.

Ранее в Луганской Народной Республике сообщили о расцвете дезертирства, хищений и неуставных взаимоотношений в подразделениях ВСУ, дислоцированных в Донбассе.

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ЛНР всу донбасс
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