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Президент Колумбии обещал поддержать попытки свергнуть Николаса Мадуро
Латинская Америка
Президент Колумбии обещал поддержать попытки свергнуть Николаса Мадуро
twitter.com  /  Пресс-служба президента Колумбии

Каракас, 8 августа. Президент Колумбии Иван Дуке заверил, что он продолжит оказывать поддержку оппозиции в Венесуэле с целью свергнуть президента Николаса Мадуро. Об этом глава государства объявил на мероприятии в честь годовщины битвы при Бояке.

«Я понимаю стремление к демократическому сопротивлению в Венесуэле, желание найти лучик света для восстановления демократии. Мы всегда будем оказывать поддержку этому движению», — заявил Дуке в ходе выступления на военной базе в Толемайде.

Президент Колумбии обещал поддержать попытки свергнуть Николаса Мадуро
twitter.com  / Пресс-служба президента Колумбии

Также президент обвинил правительство Николаса Мадуро в установлении «диктаторского режима» и назвал главу Венесуэлы виновником нынешнего кризиса в стране.

«Мы никогда не перестанем осуждать диктаторский режим, который разрушил Венесуэлу», — добавил президент Колумбии.

Дуке подчеркнул, что его администрация стремится гарантировать «защиту демократии в регионе». По его словам, следует различать «право на самоопределение народов и право на самоопределение тиранов».

«Где есть тиран, там есть авторитаризм, где есть диктатура, там всегда будет уверенный голос Колумбии, стремящейся противостоять ей в региональном контексте», — заявил Дуке.

Дуке напомнил, что Колумбия в этом году является временным председателем Андского сообщества, Тихоокеанского альянса и Форума для развития Южной Америки (PROSUR), потому что его администрация «не упускает возможности создавать мосты между странами региона».

«Поэтому мы никогда не предпринимали односторонние действия. Мы делали это в рамках Группы Лимы, ОАГ, ООН и других органов», — продолжил Дуке.

Колумбия, наиболее преданный союзник Соединенных Штатов в Южной Америке, последовательно выполняла роль основной базы для различных попыток свергнуть социалистическое и антиамериканское правительство Венесуэлы. Как стало известно в марте 2021 года, провальная операция «Гидеон», в ходе которой американские наемники из ЧВК Silvercorp USA предприняли попытку вторжения в Венесуэлу для свержения законных властей, готовилась в Колумбии при поддержке Ивана Дуке и венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо.

Президент Колумбии обещал поддержать попытки свергнуть Николаса Мадуро
Федеральное агентство новостей  / 

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил заявления президента Колумбии.

«Иван Дуке, вы не только ответственны за создание наркоиндустрии, вооруженных группировок и жесткие репрессии, но еще и являетесь воплощением олигархической тирании, которая наносит свои последние удары перед тем, как вымереть как доисторическое животное», — написал венесуэльский дипломат в Twitter.

Самого Ивана Дуке трудно назвать истинным защитником демократии и антиавторитарным лидером: первомайские протесты против налоговой реформы в Колумбии были встречены крайне жестким ответом со стороны властей, за полтора месяца протестов и столкновений с полицией были убиты более 80 протестующих, однако колумбийские власти решительно отказались признавать действий полиции чрезмерными. США также поддержали южноамериканского союзника, заявив, что «насилие и вандализм являются узурпацией права на мирный протест».

Президент Колумбии обещал поддержать попытки свергнуть Николаса Мадуро
Федеральное агентство новостей  / 

Хотя Колумбия и Венесуэла разделяют границу в более 2 тыс. км, страны не поддерживают двусторонние отношения. Правительство Дуке не признает Мадуро в качестве президента Венесуэлы. Вместо этого его администрация поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который вышел на первый план благодаря поддержке США при администрации Дональда Трампа.

Ожидается, что с 13 августа оппозиция и официальное правительство Венесуэлы проведут переговоры в Мексике при посредничестве Норвегии и России.

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