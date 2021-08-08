Киев, 8 августа. Президент Украины Владимир Зеленский может остаться лидером государства после выборов в 2024 году, заявил киевский политолог Константин Бондаренко.

В 2024 году ожидается несколько важных событий. Это президентские выборы в России, США и на Украине. Кроме того, в это же время заканчивается и срок действия контракта по транзиту газа через украинскую территорию.

В результате перечисленных событий будут пересмотрены принципы внешней политики многих стран. Большие перемены ждут и украинское государство, предрек эксперт. Это произойдет независимо от того, останется Зеленский в роли президента страны или нет, подытожил политолог в беседе с журналистами издания «Украина.ру».

Ранее Константин Бондаренко указал на сбой украинской системы пропаганды. Он выразил уверенность, что официальный Киев вынужден будет внести коррективы в действующие принципы.