Пекин, 8 августа. Коронавирус мог возникнуть в США раньше, чем в китайском Ухане. Речь идет о Флориде, где сейчас выявляют до 18 тыс. случаев COVID-19 в день.

Местные жители убеждены, что власти скрывают достоверную информацию о первых случаях коронавирусной инфекции. Они считают, что первые заболевшие появились во Флориде якобы раньше, чем случилась вспышка в Ухане. Не исключено, что США скрыли правду о пандемии, заявил вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю в интервью для Global Times.

Внимания заслуживает тот факт, что Флорида трижды за неделю побила рекорд по количеству случаев COVID-19, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Уровень заболеваемости в этом штате растет с 31 июля.