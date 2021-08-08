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Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по вопросам укрепления морской безопасности

  /   Обновлено: 08 августа 2021 15:25
Политика
Путин примет участие в конференции Совбеза ООН по вопросам укрепления морской безопасности
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 8 августа. Президент России Владимир Путин примет участие в конференции Совбеза ООН на тему укрепления морской безопасности, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Конференция «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества» состоится 9 августа. Инициатором переговоров выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее Владимир Путин сообщил, что налог на добычу полезных ископаемых в России повысят. Правительство РФ поднимет НДПИ для металлургической промышленности.

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