СК начал проверку после скандального видео с ребенком в волгоградской больнице

Волгоград, 8 августа. Сотрудники СК проводят проверку после получения информации о ненадлежащем уходе за ребенком в больнице. Подтверждением якобы является снятое видео.

Издания и соцсети на основании ролика утверждали, что маленький пациент находился один в закрытом боксе инфекционной больницы. Медперсонал должным образом не обеспечивал малышу гигиену.

Правоохранители в дальнейшем выяснили, что двухлетнего ребенка госпитализировали в конце июля. Решение было принято органом системы профилактики. Мать малыша накануне отдала его знакомым, чтобы сын не мешал ей весело развлекаться в компании друзей-собутыльников.