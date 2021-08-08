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СК начал проверку после скандального видео с ребенком в волгоградской больнице

  /   Обновлено: 08 августа 2021 15:23
Происшествия
СК начал проверку после скандального видео с ребенком в волгоградской больнице
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Волгоград, 8 августа. Сотрудники СК проводят проверку после получения информации о ненадлежащем уходе за ребенком в больнице. Подтверждением якобы является снятое видео.

Издания и соцсети на основании ролика утверждали, что маленький пациент находился один в закрытом боксе инфекционной больницы. Медперсонал должным образом не обеспечивал малышу гигиену.

Правоохранители в дальнейшем выяснили, что двухлетнего ребенка госпитализировали в конце июля. Решение было принято органом системы профилактики. Мать малыша накануне отдала его знакомым, чтобы сын не мешал ей весело развлекаться в компании друзей-собутыльников.

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больница ребенок проверка
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