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Киевский политолог Карасев призвал Украину отказаться от мыслей о «развале России»
Политика
Киевский политолог Карасев призвал Украину отказаться от мыслей о «развале России»
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Киев, 8 августа. Украине не стоит надеяться на «развал России» и «возвращение Крыма», заявил киевский политолог Вадим Карасев в беседе с журналистами местного телевидения.

Нет никаких причин и признаков, которые указывали бы на внутреннюю неустойчивость России. С военной точки зрения государство неприступно, пояснил эксперт.

Кроме того, если РФ «распадется», то проблемы Украины не будут решены. Хотя многие об этом думают. Киеву стоит отказаться от мыслей о «возвращении Крыма», призвал Карасев. В случае «распада» российского государства, полуостров может оказаться в составе Турции. Однако под контроль Украины республика не вернется, подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден признал Крым российским на официальной странице в Twitter. Американский лидер опубликовал изображение карты, согласно которой полуостров входит в состав РФ. Спустя некоторое время фотография была удалена из социальной сети.

Реакция официального Киева на произошедшее пока неизвестна. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский поедет в Соединенные Штаты на переговоры с американским коллегой. Встреча запланирована на 30 августа.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что подготовка Зеленского к саммиту выходит на финишную прямую.

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украина россия крым карасев
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