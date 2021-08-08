Сафронов назвал преступниками людей, которые затравили вдову Владимира Меньшова

Москва, 8 августа. Известный художник Никас Сафронов встал на защиту актрисы Веры Алентовой, на которую обрушилась волна критики из-за возвращения на сцену театра до окончания 40-дневного траура.

Легендарный советский и российский режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля от осложнений коронавирусной инфекции. Смерть деятеля кино стала большим ударом для его супруги, звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой. Вдова не находила места дома, где все напоминает о покойном муже, с которым она прожила вместе полвека. Именно поэтому она решила вернуться в театр, в надежде, что работа поможет ей заглушить боль.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Драматический театр имени Пушкина уже объявил спектакли с участием Алентовой — 11 и 12 августа она сыграет в постановках «Семейка Краузе» и «Ложные признания». Однако многим поклонникам не понравилось такое поспешное возвращение вдовы Меньшова к работе. В Сети звезду кино откровенно затравили из-за несоблюдения 40-дневного траура. В стороне от этой ситуации не смог остаться Никас Сафронов, который поспешил поддержать артистку.

«Вера сейчас переживает непростые времена. Работа — это спасательный круг для нее. Не забывайте, что она – большая артистка, принадлежит искусству. Когда в дом актера приходит беда, он не может оставаться без работы», — высказался художник в беседе с kp.ru.

Он отметил, что люди, ругающие Алентову настоящие преступники. По словам живописца, такие большие творцы как вдова Меньшова всегда были и будут преданны искусству. Благодаря театру актриса сможет отвлечься и быстрее справиться с трагедией, объяснил Сафронов.

В память о режиссере его дочь, телеведущая Юлия Меньшова представила документальный фильм, где постановщик дал свое последнее интервью. За два месяца до ухода Владимир Меньшов рассказал о своем отношении к смерти.