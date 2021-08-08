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Николай Валуев назвал Олимпиаду своей несбывшейся мечтой

  /   Обновлено: 08 августа 2021 14:59
Спорт
Николай Валуев назвал Олимпиаду своей несбывшейся мечтой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 8 августа. Бывший профессиональный боксер и депутат Госдумы Николай Валуев признался, что очень хотел поучаствовать в Олимпийских играх, однако эта мечта так и не осуществилась.

По словам чемпиона мира по боксу, его дисквалифицировали за профессиональный бой, поэтому у него не осталось времени ждать до следующего олимпийского цикла. Кроме того, Валуев уже находился в приличном возрасте, а также нуждался в возможности зарабатывать. По этим причинам он сделал выбор в пользу профессионального бокса.

«Конечно, мечта осталась, она никуда не делась, но она никогда не будет реализована. Это уже вопрос философский», — поделился депутат Госдумы с изданием iReactor.

Бывший боксер не намерен возвращаться в профессиональный спорт. Во-первых, ему будет трудно вернуть форму, во-вторых, он уже изменил свою жизнь под другие задачи. Валуев не готов становиться тренером, поскольку, по его словам, растерял былые навыки, пока вел политическую деятельность.

Депутат Госдумы ранее заявлял, что в большом спорте стало больше политики. По мнению Валуева, сложившаяся ситуация не может не вызывать тревогу.

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