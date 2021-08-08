Карнаухов спрогнозировал возможные действия Соболь после бегства в Турцию

Доцент РАНХиГС, политолог Сергей Карнаухов прокомментировал информацию о том, что Любовь Соболь улетела в Стамбул. По его мнению, данное событие является знаменателем потери политических перспектив соратницы Алексея Навального.

Утром 8 августа журналист Илиас Меркури сообщил, что в 20:20 по московскому времени Соболь могла отправиться в Турцию. Эти сведения спровоцировали резонанс среди представителей экспертного сообщества. Так, в беседе с корреспондентом ФАН политолог Сергей Карнаухов объяснил, что вылет соратницы Навального за пределы страны, вопреки наложенным на нее ограничениям, был предсказуем.

«Предсказать действия Соболь сложно. Она не является значимой и политически влиятельной фигурой. Она оказалась в ситуации абсолютно бесполезного пребывания в России. Зарабатывать ей больше нечем. Ее соцсети также находятся на уровне, близком к нулю. Перспектив к созданию какого-либо уличного политика тоже нет», — считает политолог.

Он напомнил, что подавляющее большинство соратников Соболь находится в «прибалтийском хабе». Отъезд в Турцию без необходимой документации может быть связан именно с этим. Отсутствие перспективы при этом соратницу Навального не пугает, подытожил Карнаухов. Это означает, что нарушить предписание суда активистке не составит труда.

Напомним, столичный суд признал Соболь виновной по делу о нарушении санитарных норм (ч.4 ст.33, ч.1 ст.236 УК РФ) на состоявшейся ранее несанкционированной акции. В качестве наказания ей избрали ограничение свободы сроком на 1,5 года. Бывший юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) не может покидать жилье с 22:00 до 06:00 по московскому времени, выезжать за пределы своего административного округа и принимать участие в массовых мероприятиях. Злостное уклонение от отбывания текущего наказания может обернуться реальным лишением свободы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.