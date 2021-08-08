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Пострадавшей из-за удара столбом Светличной не помогли в больнице

  /   Обновлено: 08 августа 2021 14:57
Общество
Пострадавшей из-за удара столбом Светличной не помогли в больнице
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 8 августа. Актриса Светлана Светличная, попавшая в больницу две недели назад, пожаловалась в беседе с ФАН, что врачи не смогли ей помочь.

По словам 81-летней звезды советского кино, ее госпитализировали в столичную больницу имени Вишневского. Артистка оказалась в медицинском учреждении после того, как ей на голову упал столб. Не получив помощь ожидаемого уровня, Светличная обратилась к некоему другому человеку.

«Должна вам сказать, что все, что могли, они (сотрудники больницы. — Прим. ФАН) делали. Но я не чувствовала улучшения. Но сейчас я нашла именно того человека, который меня не только спасет, но и сделает опять молодой, красивой и любимой», — рассказала звезда «Бриллиантовой руки».

СМИ писали, что актрису якобы госпитализировали из-за жалоб на плохое самочувствие. В беседе с ФАН артистка опровергла подобные новости. По словам Светличной, на самом деле она находится дома.

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актриса светличная бриллиантовая рука
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