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Александр Колпакиди о мифах вокруг внешней разведки накануне ВОВ. Николай Стариков
ФАН-ТВ
Александр Колпакиди о мифах вокруг внешней разведки накануне ВОВ. Николай Стариков

Гостем очередного выпуска программы Николая Старикова «По-СтАриковски» стал российский историк спецслужб, писатель, журналист и редактор Александр Иванович Колпакиди.

За его плечами более 20 книг о спецслужбах нашей страны — от Российской империи до сегодняшней России. Сколько мифов и по сей день существует вокруг этих таинственных, но бесспорно необходимых для государства структур? И мифы ли это? В новом выпуске гость даст ответы на самые главные вопросы об отечественных спецслужбах, а также расскажет о незаслуженно забытых разведчиках.

Узнаем, что происходило с внешней разведкой СССР в 1937-1938 годах и была ли она виновата в том, что нападение Германии застало Советский Союз врасплох. Колпакиди поведает, как советские войска накрыли операцию «Цитадель» в 1943 году и была ли у Сталина возможность обменять Рихарда Зорге.

Об этом и многом другом — в новом выпуске программы Николая Старикова «По-СтАриковски», где Александр Колпакиди приоткроет завесу тайн внешней разведки СССР и России.

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Все новости / ФАН-ТВ / Александр Колпакиди о мифах вокруг внешней разведки накануне ВОВ. Николай Стариков
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