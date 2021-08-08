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Фанаты «Спартака» требуют уничтожить «позорный» Telegram-канал Заремы Салиховой
Спорт
Фанаты «Спартака» требуют уничтожить «позорный» Telegram-канал Заремы Салиховой
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 8 августа. Болельщики московского «Спартака» выдвинули ультиматум владельцу клуба Леониду Федуну. Фанаты возмущены Telegram-каналом бывшего члена совета директоров Заремы Салиховой.

Московский «Спартак» неудачно начал сезон, проиграв три матча из четырех. В Российской премьер-лиге москвичи не смогли одолеть «Рубин» и «Нижний Новгород», а в квалификационной игре Лиги чемпионов уступили «Бенфике». Все это время результаты «Спартака» в своем Telegram-канале колко высмеивала бывший член совета директоров Зарема Салихова. Ее колкости в адрес футболистов вызвали волну негодования фанатов клуба. Болельщики обратились к Леониду Федуну с требованием «уничтожить» Telegram-канал, где «Спартак» беспощадно громят, когда он нуждается в поддержке.

«В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных игроков, тренеров и функционеров. Но в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жестко, сделать все, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба», — гласит открытое письмо объединения болельщиков Supporters Group.

Фанаты добавили, что в этом году клуб отмечает 100-летие, поэтому комментарии от «самопровозглашенной царицы» выглядят еще унизительнее для всех игроков. Болельщики просят Федуна в ближайшее время принять меры в отношении Telegram-канала Салиховой. Если директор «Спартака» проигнорирует требование фанатов, они грозятся сами разобраться с этим «позором».

Недавно пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал, что руководство красно-белых планирует провести матч на Красной площади. Мероприятие приурочено к юбилею клуба.

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футбол спартак федун салихова
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