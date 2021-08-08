Глава МИД Ливии намерена привлечь молодежь в политическую жизнь страны

Триполи, 8 августа. Глава Министерства иностранных дел переходного Правительства национального единства Ливии Наджла Мангуш заявила о необходимости привлечения молодого поколения в политическую жизнь страны. Об этом она рассказала во время встречи с министром по делам молодежи Фатхаллахом аз-Зани.

В ходе беседы коллеги обсудили способ реализации постановления №210 от 2021 года премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы. Документ подразумевает создание профильного комитета по взаимодействию с региональными и международными организациями, полноправным членом которых является Ливия, в целях определения и решения обязательств государства перед этими организациями.

Наджла Мангуш подчеркнула важность поощрения участия молодежи в политических и специализированных комиссиях в контексте развития у них дипломатических способностей. В последующем это пригодится им для выполнения национальных обязательств правительства посредством совершенствования подхода к работе.

Министры также обсудили механизмы партнерства между ведомствами в целях обеспечения должного внимания молодым людям для повышения их потенциала и экспертных знаний. Решается вопрос развития международных коммуникационных способностей у начинающих политиков. Для этого, возможно, потребуется консультации профессоров из Института дипломатических исследований.

Правительство Ливии продолжает привлекать молодое поколение для участия в президентских и парламентских выборах, запланированных на 24 декабря. Глава Высшей избирательной комиссии страны Имад ас-Саих подтвердил, что в настоящий момент зарегистрировано 2,7 млн человек из 5 млн граждан, имеющих право голосовать.