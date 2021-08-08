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Звезда «Бриллиантовой руки» Светличная опровергла новость о своей госпитализации

  /   Обновлено: 08 августа 2021 14:40
Шоу-бизнес
Звезда «Бриллиантовой руки» Светличная опровергла новость о своей госпитализации
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 8 августа. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная сообщила ФАН, что находится дома, а не в больнице, как пишут СМИ.

По словам артистки, ее действительно госпитализировали, однако это было две недели назад. Актриса сообщила, что с ней произошла неприятная история — на голову звезды упал тяжелый столб.

«Раньше в советские времена я видела такие столбы, на которых висели лампочки, чтобы, когда мы вечером или ночью идем, не падали и не спотыкались. Вот такой столб «исторического времени» решил мне устроить «веселую жизнь». Но сегодня все в порядке, я восстанавливаюсь, нахожусь дома и собираюсь есть бутерброд», — поделилась Светличная с ФАН.

СМИ писали, что звезда советского кино якобы попала в больницу после жалоб на плохое самочувствие. Новости о госпитализации актрисы уже поступали в конце прошлого года. Тогда предполагалось, что Светличную доставили в медицинское учреждение с инсультом, но 81-летняя артистка опровергла информацию об этом диагнозе.

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