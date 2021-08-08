Банги, 6 августа. Первое заседание по оценке экономической миссии России при таможенной службе ЦАР прошло в столице государства под председательством министра финансов и бюджета Эрве Ндоды. За одним столом собрались российские эксперты и руководство генерального таможенного и акцизного управления, обсудив результаты совместной работы.

После подписания протокола о сотрудничестве между странами десятки специалистов из России оказывают помощь таможенным службам республики. Основными целями совместной деятельности являются улучшение работы пограничных структур, борьба с контрабандой и нарушениями законов о пребывании на территории государства. Например, соглашение запрещает перевозку товаров, загруженных сверх опломбированных заранее контейнеров. Кроме того, власти ЦАР настойчиво добиваются упрощения процедур торговли.

Стороны единодушно признали опыт партнерства успешным и выразили надежду на продолжение реализации взаимовыгодных проектов. Ндода выступил с инициативой создать специальный комитет для обмена мнениями по различным техническим аспектам в целях сохранения коллективных интересов. Министр подчеркнул, что без эффективной работы этих структур правительство страны не сможет добиться комплексного развития государственных институтов.

Важно отметить, что специалисты из России недосматривают автомобили МИНУСКА самостоятельно, а лишь консультируют своих центральноафриканских коллег касательно способов эффективной проверки грузов и документов.

Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

Ранее заместитель генерального директора главного таможенного управления ЦАР Даниэль Нгреми поблагодарил россиян за помощь в борьбе с контрабандой. Он подчеркнул, что Москва имеет обширный опыт для обучения служб республики:

«Россияне приехали к нам, чтобы помочь улучшить методы борьбы с контрабандой на пограничных пунктах», — объяснил сотрудник ведомства.