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Максакова озвучила причину увольнения Анастасии Волочковой из Большого театра
Шоу-бизнес
Максакова озвучила причину увольнения Анастасии Волочковой из Большого театра
Prt Scr youtube.com/channel/Россия 1

Москва, 8 августа. Оперная певица Мария Максакова утверждает, что гонение Анастасии Волочковой в Большом театре и последующее позорное увольнение связаны с отказом балерины влиятельному мужчине.

Волочкова покинула Большой театр в далеком 2003 году, однако до сих пор продолжает воевать с руководством учреждения. Совсем недавно артистка заявила, что собирается отстаивать свои интересы в суде из-за «позорного и унизительного» увольнения. На сторону балерины встала ее давняя подруга Мария Максакова. По словам оперной дивы, Волочкова ответила отказом одному влиятельному мужчине, поэтому против нее в Большом театре развернули настоящую травлю.

Максакова утверждает, что руководству дали отмашку не просто уволить артистку, а на корню уничтожить ее репутацию. Так, неожиданно в театре появились электронные весы и всех балерин начали проверять на соответствие «каким-то стандартам». Конечно самой «негабаритной» объявили Волочкову, заявила оперная певица. Она отметила, что тогда многие балерины были не в форме, но публичную порку устроили именно Анастасии Волочковой.

«Устроили порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой. Отвратительная месть», — заявила Максакова во время прямого эфира в Instagram-аккаунте.

Артист балета Николай Цискаридзе не раз говорил о травле, которая буквально в одночасье началась против Волочковой. По признанию танцовщика, его просили публично раскритиковать вес и фигуру коллеги. Точных имен Цискаридзе не называл, отмечая, что к увольнению балерины привели «сложные обстоятельства», а также знакомые из ее окружения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Максакова озвучила причину увольнения Анастасии Волочковой из Большого театра
волочкова максакова большой театр
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