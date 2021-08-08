Максакова озвучила причину увольнения Анастасии Волочковой из Большого театра

Москва, 8 августа. Оперная певица Мария Максакова утверждает, что гонение Анастасии Волочковой в Большом театре и последующее позорное увольнение связаны с отказом балерины влиятельному мужчине.

Волочкова покинула Большой театр в далеком 2003 году, однако до сих пор продолжает воевать с руководством учреждения. Совсем недавно артистка заявила, что собирается отстаивать свои интересы в суде из-за «позорного и унизительного» увольнения. На сторону балерины встала ее давняя подруга Мария Максакова. По словам оперной дивы, Волочкова ответила отказом одному влиятельному мужчине, поэтому против нее в Большом театре развернули настоящую травлю.

Максакова утверждает, что руководству дали отмашку не просто уволить артистку, а на корню уничтожить ее репутацию. Так, неожиданно в театре появились электронные весы и всех балерин начали проверять на соответствие «каким-то стандартам». Конечно самой «негабаритной» объявили Волочкову, заявила оперная певица. Она отметила, что тогда многие балерины были не в форме, но публичную порку устроили именно Анастасии Волочковой.

«Устроили порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой. Отвратительная месть», — заявила Максакова во время прямого эфира в Instagram-аккаунте.

Артист балета Николай Цискаридзе не раз говорил о травле, которая буквально в одночасье началась против Волочковой. По признанию танцовщика, его просили публично раскритиковать вес и фигуру коллеги. Точных имен Цискаридзе не называл, отмечая, что к увольнению балерины привели «сложные обстоятельства», а также знакомые из ее окружения.