Токио, 8 августа. Самая необычная Олимпиада — без зрителей и с массой санитарных ограничений — подошла к концу. На Национальном стадионе в Токио уже началась торжественная церемония закрытия.

В японской столице завершаются летние Олимпийские игры. Несмотря на необычную обстановку из-за пандемии коронавируса, турнир прошел ярко и не обошелся без новым мировых рекордов. С 23 июля по 8 августа были разыграны все 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

На Национальном стадионе в Токио стартовала церемония закрытия. Мероприятие проходит при пустых трибунах. На арену готовятся выйти делегации стран-участниц. Знамя российской команды на закрытии пронесет борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, который завоевал в Токио золото в весовой категории до 97 килограммов и стал двукратным олимпийским чемпионом.

Российские атлеты на этой Олимпиаде выступали как команда Олимпийского комитета России (ОКР) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Россияне в Токио выступали под большим давлением. Так, у теннисиста Даниила Медведева спросили, чувствуют ли российские спортсмены «клеймо обманщиков из-за допингово скандала». Несмотря на все провокации, сборная России выступила очень достойно, завоевав 71 медаль.