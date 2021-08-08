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Американский блогер поделился рейтингом любимых русских дачных блюд
Общество
Американский блогер поделился рейтингом любимых русских дачных блюд
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 8 августа. После насыщенного дачного сезона американец Джейкоб составил топ-5 блюд, которыми его потчевали российские друзья на загородных участках.

Чаще всего это были блюда, приготовленные на улице в казане или на открытом огне. Рейтинг блогер составил по мере возрастания вкусовых симпатий.

На пятом месте рейтинга блюдо, которое Джейкоб попробовал этим летом впервые, — плов. Он показался иностранцу необычным, но понравился из-за колорита. Блогер признался, что не стал бы есть плов каждый день, а вот на природе с помидорами и луком было очень вкусно.

Далее в топе идет шурпа. Американцу понравился ароматный суп, а также запомнился необычный способ приготовления блюда.

«Не стоит утаивать и то, что к шурпе очень хорошо подходит русский алкогольный напиток. Как же аппетитно выглядит тарелка, наполненная шурпой, посыпанная зеленью, а рядом запотевшая рюмочка водки — мечта, кажется, и правда обрусел!» — признается Джейкоб в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

На третьем месте блогер разместил блюдо, на который пока не написал отзыв на дзен-канале — шашлык из сома. Американец удивился, когда друзья предложили попробовать жаренную таким образом рыбу. Блюдо получилось очень нежным, дополнением служила смесь восточных приправ. Джейкоб уверен, что такого вкусного сома он не смог бы попробовать нигде больше.

Малосольные огурцы занимают почетное второе место в рейтинге «обрусевшего» американца. Хоть их нельзя считать отдельным блюдом, но как закуска они идеально входят в рейтинг, отметил Джейкоб. Малосольные огурцы настолько понравились американцу, что он научился готовить их самостоятельно.

На первом месте топа — молодая картошка. На это большое влияние оказало то, что американец много раз собственноручно «добывал» картофель на огороде.

«В каком бы виде на дачном застолье не появлялась картошка — всегда невероятно вкусно: и обжаренная, и отваренная, и печеная», — заявил Джейкоб.

Картошка хороша в любом виде, способ приготовления не важен, подчеркнул блогер и добавил, что только после того, как попробовал молодой картофель, понял, почему русские так любят копаться на даче.

Джейкоб часто сравнивает привычки и вкусовые предпочтения соотечественников и жителей России. Недавно он опубликовал пост, где оценил «холостяцкие» блюда русских и американских мужчин.

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американец рейтинг блюд топ-5 блюд
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