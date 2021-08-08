Стилист из ЦАР представил новую коллекцию одежды в Каннах

Канны, 10 июля. Известный стилист и модельер из ЦАР Умару Магба представил новую коллекцию одежды на международном фестивале моды в Каннах. Его проект Ndara Collection направлен на популяризацию и продвижение африканской культуры в мире.

Помимо основной работы, Магба также возглавляет учебный центр, в котором проходят обучение молодые дизайнеры. Увлеченный будущей профессией еще со школы, он сделал изюминкой выпускаемой им одежды сочетание традиционных и современных европейских мотивов. Поэтому его почерк стал узнаваем далеко за пределами республики.

Дизайнер отметил важность поощрения интереса к национальной культуре, которая выражается в том числе и в одежде. В этом смысле ЦАР — уникальное место, которое до сих пор мало изучено, а потому представляет особый интерес для специалистов моды из разных стран.

Ранее в Лондоне в онлайн-формате прошла «Неделя моды» сезона осень —зима 2021. Стилисты и модельеры вдохновлялись реалиями локдауна, находя необычные решения, сочетая несочетаемое. Более того, на мероприятии состоялся дебют Харриса Рида — одного из самых многообещающих создателей одежды.