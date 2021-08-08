Флорида трижды за неделю побила рекорд по заражениям COVID-19

Майами, 8 августа. Штат Флорида в третий раз за неделю поставил антирекорд по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Breaking: COVID cases in Florida set another daily record https://t.co/RhV1fUnaik pic.twitter.com/AaY6fGDclz— South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) August 7, 2021
За минувшие сутки во Флориде зарегистрировали 23,9 тысячи случаев заражения коронавирусом.
В первый раз самое высокое количество заражений с начала пандемии было зафиксировано здесь 31 июля. Затем 5 августа власти сообщили о 22,8 тысячах случаев.
Florida is breaking pandemic records each day, not just for hospitalizations. It has the steepest rise of any state for cases, now >90/100,000 Floridians.— Eric Topol (@EricTopol) August 7, 2021
Florida & Louisiana have the highest covid cases per capita of any state or country in the world except Botswana (6%???????? ) pic.twitter.com/BONSz1QwFI
По данным департамента здравоохранения и социальных служб, шестой день подряд увеличивается количество госпитализаций из-за COVID-19. 7 августа в штате зарегистрировали 13,7 тысячи человек, помещенных в больницу из-за коронавируса. По меньшей мере 2753 пациента были помещены в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Во многих больницах сообщается о нехватке медицинского кислорода, коек в ОРИТ и оборудования.
«Все жители должны как можно скорее вакцинироваться и носить маски. Если не для себя, то хотя бы для друзей, семьи и соседей. Для наших детей. Для врачей и медсестер. Для Флориды», — заявила уполномоченная по сельскому хозяйству и потребительским услугам штата Никки Фрайд на своей странице в Twitter.
Примерно 49,3% населения Флориды получил обе дозы вакцины. Таким образом, штат чуть отстает от Калифорнии (53,3%), Нью-Йорка (57,5%) и Пенсильвании (52,8%), но опережает Иллинойс (48,9%) и Техас (43,3%). При этом в штате наблюдается наиболее резкий рост числа заражений во всей стране.
Многие обвиняют в такой ситуации губернатора Флориды Рона Десантиса, который стал предводителем республиканцев, выступающих против коронавирусных ограничений.
Он неоднократно выступал против карантинных мер, рекомендованных федеральными властями. В мае 2021 года губернатор отменил все ограничения, в том числе и масочный режим. На прошлой неделе Десантис пригрозил прекратить финансирование школ, в которых введут обязательное ношение масок.
«Губернатор Флориды Десантис не разрешает детям носить маски в школах…даже своим детям. «Я хочу видеть, как мои дети улыбаются!» Может, ему стоит посетить педиатрическое отделение для больных коронавирусом, полное детьми, которые не улыбаются», — написала журналист Элизабет Варгас на странице в Twitter.
Florida Gov Ron DeSantis doubles down on his refusal to allow kids to wear masks at school...even his own kids. "I want to see my kids smiling!" Maybe he should visit the pediatric covid ward, full of kids definitely not smiling.— Elizabeth Vargas (@EVargasTV) August 7, 2021