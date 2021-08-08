Флорида трижды за неделю побила рекорд по заражениям COVID-19

Майами, 8 августа. Штат Флорида в третий раз за неделю поставил антирекорд по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Breaking: COVID cases in Florida set another daily record https://t.co/RhV1fUnaik pic.twitter.com/AaY6fGDclz — South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) August 7, 2021

За минувшие сутки во Флориде зарегистрировали 23,9 тысячи случаев заражения коронавирусом.

В первый раз самое высокое количество заражений с начала пандемии было зафиксировано здесь 31 июля. Затем 5 августа власти сообщили о 22,8 тысячах случаев.

Florida is breaking pandemic records each day, not just for hospitalizations. It has the steepest rise of any state for cases, now >90/100,000 Floridians.

Florida & Louisiana have the highest covid cases per capita of any state or country in the world except Botswana (6%???????? ) pic.twitter.com/BONSz1QwFI — Eric Topol (@EricTopol) August 7, 2021

По данным департамента здравоохранения и социальных служб, шестой день подряд увеличивается количество госпитализаций из-за COVID-19. 7 августа в штате зарегистрировали 13,7 тысячи человек, помещенных в больницу из-за коронавируса. По меньшей мере 2753 пациента были помещены в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Во многих больницах сообщается о нехватке медицинского кислорода, коек в ОРИТ и оборудования.

«Все жители должны как можно скорее вакцинироваться и носить маски. Если не для себя, то хотя бы для друзей, семьи и соседей. Для наших детей. Для врачей и медсестер. Для Флориды», — заявила уполномоченная по сельскому хозяйству и потребительским услугам штата Никки Фрайд на своей странице в Twitter.

Примерно 49,3% населения Флориды получил обе дозы вакцины. Таким образом, штат чуть отстает от Калифорнии (53,3%), Нью-Йорка (57,5%) и Пенсильвании (52,8%), но опережает Иллинойс (48,9%) и Техас (43,3%). При этом в штате наблюдается наиболее резкий рост числа заражений во всей стране.

Многие обвиняют в такой ситуации губернатора Флориды Рона Десантиса, который стал предводителем республиканцев, выступающих против коронавирусных ограничений.

Он неоднократно выступал против карантинных мер, рекомендованных федеральными властями. В мае 2021 года губернатор отменил все ограничения, в том числе и масочный режим. На прошлой неделе Десантис пригрозил прекратить финансирование школ, в которых введут обязательное ношение масок.

«Губернатор Флориды Десантис не разрешает детям носить маски в школах…даже своим детям. «Я хочу видеть, как мои дети улыбаются!» Может, ему стоит посетить педиатрическое отделение для больных коронавирусом, полное детьми, которые не улыбаются», — написала журналист Элизабет Варгас на странице в Twitter.