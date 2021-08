Флорида трижды за неделю побила рекорд по заражениям COVID-19

Майами, 8 августа. Штат Флорида в третий раз за неделю поставил антирекорд по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

За минувшие сутки во Флориде зарегистрировали 23,9 тысячи случаев заражения коронавирусом.

В первый раз самое высокое количество заражений с начала пандемии было зафиксировано здесь 31 июля. Затем 5 августа власти сообщили о 22,8 тысячах случаев.

Florida is breaking pandemic records each day, not just for hospitalizations. It has the steepest rise of any state for cases, now >90/100,000 Floridians.

Florida & Louisiana have the highest covid cases per capita of any state or country in the world except Botswana (6%???????? ) pic.twitter.com/BONSz1QwFI