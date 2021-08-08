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Facebook ограничил аккаунт Журавлева после высказывания о скандале с российской спортсменкой

  /   Обновлено: 08 августа 2021 14:41
Спорт
Facebook ограничил аккаунт Журавлева после высказывания о скандале с российской спортсменкой
pixabay.com

Москва, 8 августа. Доступ к аккаунту лидера партии «Родина» Алексея Журавлева в Facebook ограничили за его пост о несправедливости судейства в адрес российских фигуристок на Олимпиаде в Токио.

Россиянка Дина Аверина получила серебро на соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье. Израильтянка Линой Ашрам уронила ленту во время выступления, однако все равно заняла первое место. Выступлению с такой грубой ошибкой несправедливо присудили первое место, написал Журавлев в своем аккаунте.

Администрация соцсети ограничила политику доступ к аккаунту. Посты об Олимпиаде были удалены, а сам Журавлев не может делать новые публикации в течение последних 24 часов.

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Facebook родина журавлев
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