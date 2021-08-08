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В Грузии не верят, что Россия отзовет решение о признании независимости Южной Осетии
Политика
В Грузии не верят, что Россия отзовет решение о признании независимости Южной Осетии
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Степан Яцко

Тбилиси, 8 августа. Грузинские политические эксперты спустя 13 лет после августовской войны оценили решение России признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Глава Института стратегии управления, политолог Петре Мамрадзе напомнил, что после вооруженного конфликта Цхинвала и Тбилиси изменилось многое. Жесткий полицейский режим бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили и его система потерпели крах. Однако сейчас уже неважно, кто находится у власти в России и Грузии, поскольку вопрос территориальной целостности полностью зависит от геополитической эпохи.

«То, что Россия может отозвать признание независимости этих регионов, не является реальностью», — считает эксперт.

Еще один грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе в интервью РИА Новости выразил мнение, что большое значение в итогах войны сыграло тогдашнее руководство Грузии, которое своими действиями поспособствовало признанию независимости Осетии и Абхазии. Сейчас же сложно говорить о нормализации отношений Москвы и Тбилиси из-за позиции грузинских политиков.

«Я сомневаюсь, что между нашими отношениями могло бы что-то поменяться, власти Грузии могут только обострить ситуацию, но не улучшить», — подчеркнул Сакварелидзе.

Совет Безопасности ООН ранее потребовал от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Обращение было приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года в Грузии.

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грузия война осетия
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