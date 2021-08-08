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Почти 80% населения Ливана живет в нищете — данные ООН

  /   Обновлено: 08 августа 2021 15:29
Ближний Восток
Почти 80% населения Ливана живет в нищете — данные ООН
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

Бейрут, 8 августа. Почти 80% населения Ливана живут в нищете, говорится в новом докладе специалистов Организации Объединенных Наций (ООН).

Согласно исследованию, опубликованному Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), степень крайней бедности в Ливане находится на одном уровне с Камеруном и Гаити.

В отчете подчеркивается резкий рост как бедности, так и крайней нищеты с 2020 года и содержится призыв к выделению 378,5 млн долларов США на финансирование плана по смягчению кризиса.

«По оценкам, в марте 2021 года 78% населения Ливана находились в нищете», — говорится в докладе.

Уровень бедности в стране значительно вырос за последнее время. Годом ранее в аналогичном отчете ООН сообщалось, что 55% ливанцев живут в нищете.

«Многочисленные кризисы, охватившие Ливан, привели к серьезному ухудшению уровня жизни людей. [Гражданам] отказывают в основных правах, поскольку люди не могут получить доступ к базовым товарам и услугам, включая здравоохранение, питание, образование, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение», — указывается в докладе УКГВ ООН.

В документе также отмечается резкий рост крайней нищеты в Ливане. Всемирный банк включает в эту категорию людей, «серьезно лишенных основных человеческих потребностей».

«Крайняя нищета, также известная как «продовольственная бедность», увеличилась в три раза с 2019 по 2020 год — с 8 до 23%», — говорится в докладе.

От кризиса страдают как ливанцы, так и сирийские и палестинские беженцы, находящиеся на территории республики. Согласно данным, которые приводятся в документе, 89% семей беженцев из Сирии (девять из десяти) живут в условиях крайней нищеты.

«Внутриобщинная напряженность в ливанских сообществах обострилась из-за нехватки товаров первой необходимости и базовых услуг. Аналогичным образом усугубились конфликтные отношения между принимающими общинами и беженцами. Данные указывают на рост числа принудительных выселений и случаев, когда беженцам отказывают в доступе в магазины, торгующие субсидируемыми товарами, или им приходится платить за основные продукты по повышенным ценам», — отмечается в докладе УКГВ ООН.

Глубочайший кризис

Ливан переживает глубокий экономический кризис, который Всемирный банк назвал одним из худших в мире с середины XIX века. Национальная валюта потеряла более 90% себестоимости с октября 2019 года. Коррупция, нерациональное использование государственных средств и отсутствие значимого производства в стране оказались главными причинами финансового коллапса.

Продовольствие, топливо и вода недоступны для многих жителей республики. Нехватка электричества, рост безработицы и длинные извилистые очереди на заправочных станциях стали обычной картиной в Ливане.

Все это, очевидно, сказывается на настроениях граждан: по всей территории страны вспыхивают народные волнения, которые приводят к столкновениям с полицией, пострадавшим и жертвам.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении собрать 350 млн долларов для помощи Ливану. Инициатива была представлена на Международной конференции государств-доноров, проходившей в годовщину взрывов в порту Бейрута. В августе 2020 года в результате трагедии погибли 218 человек, тысячи получили ранения, значительная часть города была разрушена. Взрыв послужил катализатором, резко усилившим экономическую напряженность в стране.

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