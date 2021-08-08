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Школьники ЦАР получили новые учебники
Весь мир
Школьники ЦАР получили новые учебники
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 6 августа. Генеральный директор Национального института образовательных исследований (INRP) Самуэль Фейзунам Уанфио и инспектор Академии Банги Дьедонне Газало после нескольких запросов в министерство образования страны смогли добиться выделения средств на разработку учебников для школьников начальных классов.

Официальная церемония передачи первой партии новых пособий состоялась 5 августа в столичном конференц-зале при участии министра образования республики Абубакара Мукадас Нура. Чиновник отметил, что издания охватывают разные дисциплины: математику, физику, химию, историю. Книги власти планируют раздать академическим инспекциям с участием руководителей секторов и школьных округов.

Система образования ЦАР уже долгое время требует вмешательства со стороны государства. Нацеленность нынешнего руководства на результат, качественное повышение материального комфорта ученика — важный шаг к более решительным реформам.

Участники церемонии также обсудили проблему нехватки школьных парт. Мукадас Нура подчеркнул, что Центральноафриканская Республика — лесная страна, а потому не должна страдать от отсутствия учебных столов в школах.

Ранее бывший министр образования Нигерии Обиагели Эзеквесили указала на катастрофически низкий уровень грамотности в Африке. Она заявила, что из десяти детей, проживающих на континенте, лишь один умеет читать и писать

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африка образование цар
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