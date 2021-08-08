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Актер Нилов согласился с инициативой Булановой о необходимости повышения пенсий
Общество
Актер Нилов согласился с инициативой Булановой о необходимости повышения пенсий
Кадр из фильма «Условный мент»  / 

Известная певица Татьяна Буланова выступила с инициативой о «Ленинградской надбавке». Однако, по ее мнению, не все представители власти по достоинству оценили такой порыв, чего не скажешь об общественности. Многие знаменитости согласны с мнением исполнительницы. В разговоре с ФАН актер театра и кино, заслуженный артист РФ Алексей Нилов отметил, что поддерживает увеличение выплат пенсионерам.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» считает, что не только пенсионеры культурной столицы нуждаются во внимании со стороны властей и в поддержке.   

«Надбавка пенсионерам нужна во всей России, а не только в Санкт-Петербурге, а также ветеранам, инвалидам и другим людям. Все было бы хорошо, если бы у людей были пенсии, а не подачки», — полагает Нилов.

Инициатива о надбавке к пенсиям положительно отозвалась в сердцах многих представителей отечественного кинематографа и шоу-бизнеса. Актер театра, кино и дубляжа, музыкант, заслуженный артист России Евгений Дятлов и советский и российский актер театра и кино Андрей Ургант поддержали предложение о городской надбавке для пенсионеров. А режиссеру театра и кино, актеру Дмитрию Астрахану и вовсе неясно, почему в подобных делах необходимы какие-то инициативы, когда делаться это должно без каких-либо намеков и выступлений.

Актер Нилов согласился с инициативой Булановой о необходимости повышения пенсий
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

Ранее шоумен, писатель, режиссер Станислав Барецкий потребовал допустить Буланову до выборов в Заксобрание Петербурга. Он отметил, что введение «Ленинградской надбавки», за которую ратует Буланова, может выровнять положение между пенсионерами обеих российских столиц.

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пенсии буланова нилов ленинградская надбавка
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