Цены на такси и каршеринг могут резко вырасти в России

Москва, 8 августа. Стоимость поездок на такси и каршеринге в России может значительно вырасти, сообщил член общественного совета при Минтрансе РФ Андрей Попков.

Минцифры ранее заявило, что разработало документ, согласно которому водители такси и пользователи каршеринга должны будут сдавать свои биометрические данные. Однако предприниматели не одобрили инициативу ведомства, назвав такие требования слишком жесткими.

«Если за введение биометрии заставят платить частные компании, то цены для конечного потребителя услуги, естественно, повысятся», — цитирует Попкова URA.RU.

По его словам, никто из авторов инициативы не задумался о благосостоянии простых людей. Эксперт считает, что перед введением обязательной биометрии необходимо провести общественное обсуждение с привлечением представителей отрасли.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее объяснил запрет на работу в такси для иностранных граждан. Ограничения для мигрантов также введены на производстве пищевых продуктов.