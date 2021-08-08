Роботы-талисманы Олимпиады в Токио станцевали на прощание

Роботов разработали организаторы Олимпийских игр совместно с компанией Toyota. Талисманы Мирайтова и Сомэйти должны были встречать зрителей на стадионах, но из-за пандемии приветствовали лишь спортсменов, прибывавших на спортивные объекты.

«Мы создали этих роботов-талисманов для школьников, которые в итоге не смогли посетить Игры, но благодаря этим персонажам они, по крайней мере, смогут почувствовать себя частью Олимпиады», — заявил старший директор отдела инновационного планирования Олимпиады-2020 Кодзи Араи.

Сине-белый талисман Олимпиады получил имя Мирайтова, состоящее из двух иероглифов «будущее» и «вечность». Бело-красный символ Паралимпиады-2020 назвали Сомэйти в честь одного из видов цветущей сакуры.