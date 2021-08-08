Все мы любим лето за теплые вечера, головокружительные пряные ароматы, свежие овощи и фрукты, жаркое солнце и ласковое море, за долгожданный отдых, наконец. Не зря же говорят, что лето — это маленькая жизнь. В эти короткие три месяца мы стараемся больше времени проводить на улице, чтобы как следует насладиться теплом и набраться сил перед долгой промозглой осенью и морозной зимой.

Однако у этой медали есть и обратная сторона. Воздействие ультрафиолета, а также частый контакт с песком и соленой водой могут прийтись не по вкусу нежной коже лица. Вместо идеально ровного загара и цветущего вида в зеркале вы увидите шелушения или пигментные пятна, сопровождаемые постоянным чувством дискомфорта.

Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности: не находиться на открытом солнце с 11 утра до 16 часов вечера, обязательно пользоваться солнцезащитными средствами с высокой степенью защиты, носить головные уборы с широкими полями или козырьками и принимать душ после возвращения с пляжа. Как известно, лучшее лечение — это профилактика, поэтому не стоит пренебрегать этими простыми правилами.

Если вы все же чересчур увлеклись в погоне за красивым цветом лица и теперь недовольны своим отражением, то отчаиваться не стоит. Эта беда поправима. Вернуть здоровье коже лица после солнца и моря помогут эффективные маски, приготовить которые в домашних условиях не составит труда, а ингредиенты для них легко найти в ближайшем продуктовом магазине. Девять простых и проверенных временем рецептов — ниже в этой статье.

Федеральное агентство новостей /

Как лето может навредить?

Принято считать, что из отпуска все возвращаются непременно отдохнувшими и посвежевшими. Увы, это не всегда так. Чрезмерное увлечение солнечными ваннами может привести к негативным последствиям.

Появление пигментных пятен. Очень неприятное явление, которое чаще всего беспокоит светлокожих девушек и женщин старше 50 лет. Данный косметический изъян возникает из-за скопления меланина на определенных участках кожи и его неравномерного распределения. Цвет пигментных пятен может варьироваться от светло- до темно-коричневого. Полностью избавиться от дефекта довольно сложно, но добиться видимых улучшений вполне реально с помощью салонных процедур (фототерапия, лазерная шлифовка, химический пилинг), специализированных косметических средств и домашних отбеливающих масок.

Очень неприятное явление, которое чаще всего беспокоит светлокожих девушек и женщин старше 50 лет. Данный косметический изъян возникает из-за скопления меланина на определенных участках кожи и его неравномерного распределения. Цвет пигментных пятен может варьироваться от светло- до темно-коричневого. Полностью избавиться от дефекта довольно сложно, но добиться видимых улучшений вполне реально с помощью салонных процедур (фототерапия, лазерная шлифовка, химический пилинг), специализированных косметических средств и домашних отбеливающих масок. Сухость и шелушение. С этой проблемой обладательницы чувствительной кожи сталкиваются по разным причинам практически круглогодично. Зимой и осенью кожу сушит отопление, а в теплое время года всему виной ультрафиолет. Глубокое увлажнение, питание и бережное отшелушивание — необходимые этапы ухода за сухой кожей в любое время года, в том числе и летом. Тратиться на дорогую уходовую косметику нет нужды — с проблемой отлично справится содержимое холодильника. Рецепты масок из самых доступных продуктов — немного ниже.

С этой проблемой обладательницы чувствительной кожи сталкиваются по разным причинам практически круглогодично. Зимой и осенью кожу сушит отопление, а в теплое время года всему виной ультрафиолет. Глубокое увлажнение, питание и бережное отшелушивание — необходимые этапы ухода за сухой кожей в любое время года, в том числе и летом. Тратиться на дорогую уходовую косметику нет нужды — с проблемой отлично справится содержимое холодильника. Рецепты масок из самых доступных продуктов — немного ниже. Преждевременное старение. Косметологи и дерматологи всего мира предупреждают, что одной из главных причин появления первых мелких морщинок раньше срока является загар, и призывают женщин прятать лицо от попадания прямых солнечных лучей и наносить солнцезащитный крем перед каждым выходом на улицу, не говоря уже о походах на пляж. К сожалению, многие прекрасные дамы пренебрегают советами профессионалов и к концу лета с удивлением обнаруживают, что морщин разной степени выраженности на лице заметно прибавилось. Бороться с первыми признаками увядания при помощи домашних средств можно и нужно. Как? Обязательно расскажем.

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Как вернуть коже красоту?

Многие из проблем можно решить без радикальных методов, просто скорректировав образ жизни. Если следовать несложным рекомендациям, через некоторое время вы заметите, что кожа стала выглядеть намного моложе и свежее, а приятным бонусом станет улучшение общего самочувствия. Итак, вот какие советы дают специалисты.

Протирайте лицо кубиком льда утром и вечером. Этот прием стимулирует кровообращение и обладает выраженным тонизирующим эффектом, возвращая здоровый цвет лица.

Этот прием стимулирует кровообращение и обладает выраженным тонизирующим эффектом, возвращая здоровый цвет лица. Используйте щадящие средства для очищения. Довольно агрессивные скрабы лучше отложить до лучших времен и не применять грубые абразивы на раздраженной коже. Вместо них с задачей прекрасно справятся домашние или магазинные очищающие маски.

Довольно агрессивные скрабы лучше отложить до лучших времен и не применять грубые абразивы на раздраженной коже. Вместо них с задачей прекрасно справятся домашние или магазинные очищающие маски. Ограничьте использование декоративной косметики. В летний период желательно не перегружать кожу тональным кремом и пудрой. Лучше заменить их на средства с более легкой текстурой или по возможности вообще не использовать их.

В летний период желательно не перегружать кожу тональным кремом и пудрой. Лучше заменить их на средства с более легкой текстурой или по возможности вообще не использовать их. Активно увлажняйте и питайте. Утомленной солнцем коже сейчас жизненно необходимо восполнить водный баланс, чтобы победить обезвоживание. Не забывайте в течение дня сбрызгивать лицо термальной водой.

Утомленной солнцем коже сейчас жизненно необходимо восполнить водный баланс, чтобы победить обезвоживание. Не забывайте в течение дня сбрызгивать лицо термальной водой. Занимайтесь самомассажем и фейсбилдингом. Гимнастика для лица поможет вернуть тонус коже и подтянуть овал лица. Не сразу. Потребуется некоторое время и усилия с вашей стороны, но результат того стоит.

Гимнастика для лица поможет вернуть тонус коже и подтянуть овал лица. Не сразу. Потребуется некоторое время и усилия с вашей стороны, но результат того стоит. Питайтесь правильно и пейте достаточное количество воды. Неправильное питание и обезвоживание организма сразу же отражаются на состоянии кожи лица. Еще Гиппократ говаривал, что мы есть то, что мы едим, поэтому особое внимание необходимо уделить своему рациону, убрав из него различные «вредности»: соленое, жирное, фастфуд, копченое и сладости. Замените это все на овощи, богатые клетчаткой, морскую рыбу, кисломолочные продукты, нежирные сорта мяса, тогда кожа скажет вам спасибо.

Неправильное питание и обезвоживание организма сразу же отражаются на состоянии кожи лица. Еще Гиппократ говаривал, что мы есть то, что мы едим, поэтому особое внимание необходимо уделить своему рациону, убрав из него различные «вредности»: соленое, жирное, фастфуд, копченое и сладости. Замените это все на овощи, богатые клетчаткой, морскую рыбу, кисломолочные продукты, нежирные сорта мяса, тогда кожа скажет вам спасибо. Больше бывайте на улице. Свежий воздух творит с нашим организмом настоящие чудеса, поэтому ежедневные прогулки необходимы для красоты и хорошего самочувствия.

Регулярно используйте маски для лица. Какие именно — расскажем в следующем разделе.

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Проверенные рецепты масок для лица после лета

Для удобства читателей мы сгруппировали рецепты масок по типу проблем, с которыми они призваны бороться.

Важно! Некоторые из используемых продуктов являются сильными аллергенами, поэтому перед первым применением необходимо провести тест на аллергические реакции. Для этого нанесите немного средства на запястье или сгиб локтя и подождите несколько минут. Если нет ни зуда, ни покраснений, значит, маску можно использовать по назначению.

Против пигментных пятен

Данные маски обладают выраженным отбеливающим эффектом и помогут в борьбе с пигментацией.

— Творожная

Для ее приготовления необходимо взять 30 г жирного творога (можно мягкого), добавить один желток, 10 капель перекиси водорода и щепотку очень мелко нарезанной петрушки. Все ингредиенты тщательно перемешать, нанести на лицо массажными движениями. Через 20 минут смыть теплой водой. Использовать дважды или трижды в неделю до достижения видимого результата.

— Из петрушки и овсянки

Небольшой пучок петрушки порубить очень мелко (понадобятся только листья, стебли слишком грубые). Две столовые ложки овсянки запарить молоком. Смешать с измельченной петрушкой и добавить 30 г крахмала (рекомендуется использовать картофельный). Развести смесь кефиром или простоквашей до необходимой консистенции. Нанести маску на проблемные участки или на все лицо. Через полчаса смыть теплой водой.

— Медовая

Здесь нам снова понадобится измельченная петрушка. Порубите зелень и помните руками так, чтобы она дала сок. В это время подогрейте мед (2 ст. л.) на водяной бане до жидкого состояния (он не должен быть сильно горячим). Перемешайте мед и петрушку, добавив к смеси пару ложек жирной сметаны. Нанести состав на лицо и оставить на 15 минут, чтобы все полезные вещества смогли проникнуть в кожу. Умыться.

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Против сухости и шелушения

Эти рецепты мигом вернут обезвоженной коже красоту и здоровое сияние, восполнив баланс жидкости. Завершив процедуру, не забудьте нанести увлажняющий крем.

— Кабачковая

Этот овощ, как и огурцы, содержит в себе много воды, а кроме того, богат витаминами А и Е, отвечающими за эластичность эпидермиса. Отлично подойдет для увядающей кожи. Готовится маска проще простого всего из одного ингредиента. Итак, натираем молодой плод без кожуры на крупной терке и отжимаем через марлю, чтобы ушла лишняя жидкость и средство не стекало с лица. Наносим и держим в положении лежа около 30 минут. Смываем как обычно.

— С огурцом и сметаной

Звучит как название салата, но на деле является прекрасным увлажняющим и питательным средством. Главное — не отвлекаться во время приготовления, чтобы никто из домочадцев не решил поужинать вашей маской.

Среднего размера огурец натираем на мелкой терке, лишнюю влагу отжимаем. Смешиваем кашицу со столовой ложкой жирной сметаны и оставляем на лице для воздействия на 15-20 минут, после чего смываем.

— Банановая

Сладкие спелые бананы — замечательное увлажняющее средство, особенно в сочетании с молочными продуктами.

Мякоть одного банана взбиваем в блендере с молоком до состояния густого пюре. Не переборщите с молоком, чтобы маска не получилась слишком жидкой. Смываем теплой водой через 15 минут после нанесения.

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Для борьбы с признаками преждевременного старения

Эта группа рецептов содержит в своем составе компоненты, обладающие видимым лифтинг-эффектом. Крахмальную маску и вовсе сравнивают по результативности с инъекциями ботокса. Чудес, конечно, не бывает, но, судя по отзывам, эти маски действительно помогают в борьбе с преждевременным увяданием кожи.

— Белковая

Белок одного яйца взбиваем до состояния пены (не до пиков! У нас должна получиться антивозрастная маска, а не безе). Добавляем две чайные ложки сахара и размешиваем до полного растворения кристалликов. Наносим тонким слоем, слегка похлопывая по лицу пальцами. Смываем состав теплой водой через четверть часа.

— Желатиновая

Желатин заливаем водой, молоком или отваром трав комнатной температуры из расчета примерно 1 к 5. После набухания (приблизительно через 15 минут) ставим на водяную баню и на медленном огне постоянно помешиваем до полного растворения. Закипеть не даем! После остывания наносим на лицо и оставляем на 20 минут. Осторожно снимаем маску (она превратится в тонкую пленку) и умываемся.

— С крахмалом (эффект ботокса)

Столовую ложку крахмала заливаем 100 мл воды, тщательно перемешиваем. Вводим 50 мл горячей воды и варим до загустения, постоянно помешивая, не доводя до закипания. Маску можно использовать как в чистом виде, так и с добавлением дополнительных ингредиентов, например сметаны или меда. Время воздействия — от 20 минут до получаса.