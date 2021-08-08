Актриса Светлана Светличная попала в больницу

Москва, 8 августа. Врачи госпитализировали известную советскую актрису Светлану Светличную. В предыдущие дни кинозвезда жаловалась на плохое состояние.

В конце прошлой осени Светличная попала в больницу с инсультом. Спустя пять месяцев ее вновь доставили в больницу с подозрением на этот же недуг, сообщала «Экспресс-газета».

Светличная снялась в нескольких популярных в СССР и России кинолентах. Она блистала в «Бриллиантовой руке», играла в сериалах «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны».