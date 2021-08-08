Каждый год 9 августа мировое сообщество отмечает Международный день коренных народов. Узнаем, как и откуда появился этот важный праздник.

Международный день коренных народов мира: история и традиции

В 1992 году Организация Объединенных Наций во время очередного заседания выразила обеспокоенность сокращением численности и бедственным положением малых народностей мира, некоторые из которых и вовсе оказались на грани исчезновения из-за тотальной нищеты, болезней и голода.

Два года спустя Генеральная Ассамблея ООН объявила об учреждении новой памятной даты — Международного дня коренных народов мира. Главной его целью стало привлечение внимания широкой общественности к проблемам малых этносов. В качестве даты выбрали первый день заседания рабочей группы, посвященный дискриминации коренных народов. В этом контексте участники обсудили следующие животрепещущие вопросы:

бедность;

отсутствие адекватной медицинской помощи и связанный с этим высокий уровень смертности;

низкая продолжительность жизни;

изгнание с привычных мест обитания в связи с масштабным строительством и расширением территорий городов;

постепенное исчезновение языка и культуры коренных народов и необходимость их сохранения.

Своим праздник считают не только представители малых народов, но и все причастные к защите их прав и традиций.

Отмечать Международный день коренных народов принято так, чтобы вызвать максимальный интерес к обычаям виновников торжества. С этой целью устраиваются яркие театрализованные шествия в национальных костюмах, ярмарки и фестивали, на которых можно попробовать традиционные редкие блюда, принять участие в различных церемониях и послушать этническую музыку. В общем, как следует прочувствовать местный колорит.

Особенно важная задача — донести значимость праздника до детей. Узнать больше о быте и обычаях коренных народов можно из фильмов и книг.

Федеральное агентство новостей /

Интересные факты о малых народах России

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