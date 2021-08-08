Каждый год 9 августа мировое сообщество отмечает Международный день коренных народов. Узнаем, как и откуда появился этот важный праздник.
Международный день коренных народов мира: история и традиции
В 1992 году Организация Объединенных Наций во время очередного заседания выразила обеспокоенность сокращением численности и бедственным положением малых народностей мира, некоторые из которых и вовсе оказались на грани исчезновения из-за тотальной нищеты, болезней и голода.
Два года спустя Генеральная Ассамблея ООН объявила об учреждении новой памятной даты — Международного дня коренных народов мира. Главной его целью стало привлечение внимания широкой общественности к проблемам малых этносов. В качестве даты выбрали первый день заседания рабочей группы, посвященный дискриминации коренных народов. В этом контексте участники обсудили следующие животрепещущие вопросы:
- бедность;
- отсутствие адекватной медицинской помощи и связанный с этим высокий уровень смертности;
- низкая продолжительность жизни;
- изгнание с привычных мест обитания в связи с масштабным строительством и расширением территорий городов;
- постепенное исчезновение языка и культуры коренных народов и необходимость их сохранения.
Своим праздник считают не только представители малых народов, но и все причастные к защите их прав и традиций.
Отмечать Международный день коренных народов принято так, чтобы вызвать максимальный интерес к обычаям виновников торжества. С этой целью устраиваются яркие театрализованные шествия в национальных костюмах, ярмарки и фестивали, на которых можно попробовать традиционные редкие блюда, принять участие в различных церемониях и послушать этническую музыку. В общем, как следует прочувствовать местный колорит.
Особенно важная задача — донести значимость праздника до детей. Узнать больше о быте и обычаях коренных народов можно из фильмов и книг.
Интересные факты о малых народах России
Россия — огромная многонациональная страна, территорию которой населяют около 200 народностей. При этом ООН считает наше государство мононациональным, поскольку доля русских составляет приблизительно 80% от общего числа россиян.
- Коренное население Алеутских островов называют алеутами. На Аляске проживает около 15 тысяч представителей этой народности, в России, на Камчатке, — не более 500 человек.
- Одной из самых воинственных народностей России по праву считаются чукчи. В свое время они так и остались непокоренными. Территории, которые они населяли, просто отметили на картах Российской империи, прекратив какие бы то ни было военные нападения на этот мужественный народ.
- Нганасаны, проживающие преимущественно на Таймыре, считаются самым северным народом Евразии.
- На Крайнем Севере по-прежнему в большом почете шаманы. К ним обращаются для решения самых разных проблем — от лечения болезней до падежа скота или неурожая.
- Водь — народ, обитающий на территории Ленинградской области. Внесен в список ЮНЕСКО как исчезающий. Язык, к сожалению, полностью утрачен.
- В Карачаево-Черкесии проживают абазины — древний народ, первые упоминания о котором восходят к V веку до нашей эры. Ласточки здесь считаются священными птицами. Основной род деятельности — скотоводство и пчеловодство.