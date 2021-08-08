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Самобытные и малочисленные: как и когда отмечается Международный день коренных народов мира
Общество
Самобытные и малочисленные: как и когда отмечается Международный день коренных народов мира
Федеральное агентство новостей  / 

Каждый год 9 августа мировое сообщество отмечает Международный день коренных народов. Узнаем, как и откуда появился этот важный праздник.

Международный день коренных народов мира: история и традиции

В 1992 году Организация Объединенных Наций во время очередного заседания выразила обеспокоенность сокращением численности и бедственным положением малых народностей мира, некоторые из которых и вовсе оказались на грани исчезновения из-за тотальной нищеты, болезней и голода.

Два года спустя Генеральная Ассамблея ООН объявила об учреждении новой памятной даты — Международного дня коренных народов мира. Главной его целью стало привлечение внимания широкой общественности к проблемам малых этносов. В качестве даты выбрали первый день заседания рабочей группы, посвященный дискриминации коренных народов. В этом контексте участники обсудили следующие животрепещущие вопросы:

  • бедность;
  • отсутствие адекватной медицинской помощи и связанный с этим высокий уровень смертности;
  • низкая продолжительность жизни;
  • изгнание с привычных мест обитания в связи с масштабным строительством и расширением территорий городов;
  • постепенное исчезновение языка и культуры коренных народов и необходимость их сохранения.

Своим праздник считают не только представители малых народов, но и все причастные к защите их прав и традиций.

Отмечать Международный день коренных народов принято так, чтобы вызвать максимальный интерес к обычаям виновников торжества. С этой целью устраиваются яркие театрализованные шествия в национальных костюмах, ярмарки и фестивали, на которых можно попробовать традиционные редкие блюда, принять участие в различных церемониях и послушать этническую музыку. В общем, как следует прочувствовать местный колорит.

Особенно важная задача — донести значимость праздника до детей. Узнать больше о быте и обычаях коренных народов можно из фильмов и книг.

9 августа устраиваются яркие театрализованные шествия и фестивали
Федеральное агентство новостей  / 

Интересные факты о малых народах России

Россия — огромная многонациональная страна, территорию которой населяют около 200 народностей. При этом ООН считает наше государство мононациональным, поскольку доля русских составляет приблизительно 80% от общего числа россиян.

  • Коренное население Алеутских островов называют алеутами. На Аляске проживает около 15 тысяч представителей этой народности, в России, на Камчатке, — не более 500 человек.
  • Одной из самых воинственных народностей России по праву считаются чукчи. В свое время они так и остались непокоренными. Территории, которые они населяли, просто отметили на картах Российской империи, прекратив какие бы то ни было военные нападения на этот мужественный народ.
  • Нганасаны, проживающие преимущественно на Таймыре, считаются самым северным народом Евразии.
  • На Крайнем Севере по-прежнему в большом почете шаманы. К ним обращаются для решения самых разных проблем — от лечения болезней до падежа скота или неурожая.
  • Водь — народ, обитающий на территории Ленинградской области. Внесен в список ЮНЕСКО как исчезающий. Язык, к сожалению, полностью утрачен.
  • В Карачаево-Черкесии проживают абазины — древний народ, первые упоминания о котором восходят к V веку до нашей эры. Ласточки здесь считаются священными птицами. Основной род деятельности — скотоводство и пчеловодство.

Среди некоторых народностей до сих пор распространен шаманизм
pixabay.com  / Nicolae Baltatescu

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