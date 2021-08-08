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Некоторые россияне смогут оплатить транспортный налог со скидкой

  /   Обновлено: 08 августа 2021 13:51
Экономика
Некоторые россияне смогут оплатить транспортный налог со скидкой
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 августа. Специалисты перечислили категории российских граждан, которые могут оплатить транспортный налог со скидкой.

Соответствующий налог начисляет ФНС России и направляет владельцу автомобиля квитанцию по почте или через интернет-ресурсы. На скидку могут претендовать восемь категорий автолюбителей. Бонус может быть предоставлен ​​одному из родителей многодетной семьи, одному из опекунов, попечителей или родителей ребенка-инвалида, передает AutoNews.

На получение скидки могут рассчитывать инвалиды первой и второй группы, Герои Советского Союза и России, а также граждане, имеющие орден Славы. В льготную категорию входят ветераны и инвалиды боевых действий, Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Также выделяются владельцы машин мощностью не более 70 лошадиных сил.

Парламентарии из состава партии ЛДПР в Госдуме России ранее внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому планируется скорректировать расчет транспортного налога на машины стоимостью от 3 млн рублей.

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