Некоторые россияне смогут оплатить транспортный налог со скидкой

Москва, 8 августа. Специалисты перечислили категории российских граждан, которые могут оплатить транспортный налог со скидкой.

Соответствующий налог начисляет ФНС России и направляет владельцу автомобиля квитанцию по почте или через интернет-ресурсы. На скидку могут претендовать восемь категорий автолюбителей. Бонус может быть предоставлен ​​одному из родителей многодетной семьи, одному из опекунов, попечителей или родителей ребенка-инвалида, передает AutoNews.

На получение скидки могут рассчитывать инвалиды первой и второй группы, Герои Советского Союза и России, а также граждане, имеющие орден Славы. В льготную категорию входят ветераны и инвалиды боевых действий, Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Также выделяются владельцы машин мощностью не более 70 лошадиных сил.

Парламентарии из состава партии ЛДПР в Госдуме России ранее внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому планируется скорректировать расчет транспортного налога на машины стоимостью от 3 млн рублей.