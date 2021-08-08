Президент ЦАР утвердил новый состав специальных министров и их советников

Банги, 8 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера подписал указ о новом составе специальных министров и их советников.

Так, должность специального министра по природным ресурсам получил Леопольд Мболи Фатран. Аналогичный пост в сфере государственной информации и документации занял генерал-майор Анри Ванзет Лангисара. Министром по сельскому хозяйству, животноводству стал Оноре Фейзуре.

Также сменился состав советников: Джина Лоусон Русалем — по вопросам городского планирования и земельной реформы, а Даниэль Кокоэндо — в сфере цифровой экономики.

В июне текущего года Туадера объявил новый состав правительства во главе с премьером Анри-Мари Дондра. В него вошли 32 министра, включая шесть представительниц прекрасного пола. Например, пост министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом сохранила Сильви Байпо-Темон.

Президент ЦАР пропагандирует равенство между всеми жителям страны. По этой причине он старается вовлекать все больше женщин и молодых специалистов в политическую жизнь республики. Даже обсуждается вопрос создания специальной системы квотирования.