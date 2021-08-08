Любовь Соболь сообщила о разводе с мужем Сергеем Моховым

Москва, 8 августа. Юрист Любовь Соболь заявила, что разводится с мужем Сергеем Моховым. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Соболь отметила, что у нее с Моховым хорошие отношения. Соратница осужденного блогера Алексея Навального поблагодарила мужа и рассказала, что они многое пережили вместе.

Соболь добавила, что они с Моховым продолжат воспитывать дочь в согласии.

Ранее стало известно, что соратница Навального могла уехать за границу. По мнению журналиста Илиаса Меркури, она улетела в Турцию.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.