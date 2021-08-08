«Замечательная идея»: актриса Довлатова поддержала пенсионную надбавку Булановой

Татьяна Буланова — честный и порядочный человек, если она решила что-то сделать, значит, так и будет. Таким мнением о певице, артистке и кандидате в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поделилась актриса, теле- и радиоведущая Алла Довлатова. В разговоре с корреспондентом ФАН она призналась, что давно знакома с Булановой и не сомневается в успехе артистки на политическом поприще.

«Таня порядочный человек, я много лет ее знаю. Такие люди и нужны в Законодательном собрании. Татьяна — честная, принципиальная, никогда в ее словах не было двойного дна. Всему, что она говорит, можно верить», — рассказала Алла Довлатова.

Собеседница агентства также заявила, что полностью поддерживает инициативу Татьяны Булановой по надбавкам пенсионерам Санкт-Петербурга.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Напомним, именно программа по «Ленинградской надбавке» стала краеугольным камнем программы регионального отделения партии «Родина», за нее отдали свои подписи 100 000 жителей Петербурга. Однако инициатива чем-то не устроила чиновников, о чем Буланова заявила в своем обращении к председателю ЦИК России Элле Памфиловой. Кандидат попросила разобраться в ситуации вокруг ее возможного снятия с выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

«А я считаю, что это замечательная идея. Нам в политике как раз и нужны такие люди, которые поддерживают пенсионеров. Если она сказала, что будет это делать, значит, сделает. Она пошла туда не потому, что у нее много свободного времени или не знает, чем себя занять, а потому что действительно радеет за людей, за народ», — отметила Довлатова.

Ранее Андрей Ургант и Евгений Дятлов поддержали программу по «Ленинградской надбавке» Булановой. Они посчитали большой смелостью путь артистки в политику.