Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 17:31
17:28
Общество
Власти Москвы анонсировали появление 16 новых транспортных пересадок
17:24
Происшествия
Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новочеркасске
17:23
Наука
Организм пожилых людей способен вырабатывать антитела к COVID-19 в большом количестве
17:20
Происшествия
Власти Карелии организовали горячую линию после массового отравления детей в поезде
17:14
Технологии
В Роскосмосе назвали дату запуска очередной партии спутников OneWeb
17:12
Политика
Американский обозреватель перечислил пять признаков крушения гегемонии США
17:07
Происшествия
Крушение самолета в Латвии унесло жизнь одного человека
17:07
Шоу-бизнес
Внучка Ротару показала, как ее бабушка отметила день рождения в семейном кругу
17:04
Ближний Восток
Лидер «Хезболлы» предостерег Израиль от эскалации ситуации на фоне взаимных атак
17:00
Весь мир
Беженцы обнаружили шесть новых тел в Судано-Эфиопской реке Текезе
Все новости

Замечательная идея: актриса Довлатова поддержала пенсионную надбавку Булановой

  /   Обновлено: 08 августа 2021 16:42
Общество
Замечательная идея: актриса Довлатова поддержала пенсионную надбавку Булановой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov / Anna Salynskaya

Татьяна Буланова — честный и порядочный человек, если она решила что-то сделать, значит, так и будет. Таким мнением о певице, артистке и кандидате в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поделилась актриса, теле- и радиоведущая Алла Довлатова. В разговоре с корреспондентом ФАН она призналась, что давно знакома с Булановой и не сомневается в успехе артистки на политическом поприще.

«Таня порядочный человек, я много лет ее знаю. Такие люди и нужны в Законодательном собрании. Татьяна — честная, принципиальная, никогда в ее словах не было двойного дна. Всему, что она говорит, можно верить», — рассказала Алла Довлатова.

Собеседница агентства также заявила, что полностью поддерживает инициативу Татьяны Булановой по надбавкам пенсионерам Санкт-Петербурга.

«Замечательная идея»: актриса Довлатова поддержала пенсионную надбавку Булановой
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

Напомним, именно программа по «Ленинградской надбавке» стала краеугольным камнем программы регионального отделения партии «Родина», за нее отдали свои подписи 100 000 жителей Петербурга. Однако инициатива чем-то не устроила чиновников, о чем Буланова заявила в своем обращении к председателю ЦИК России Элле Памфиловой. Кандидат попросила разобраться в ситуации вокруг ее возможного снятия с выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

«А я считаю, что это замечательная идея. Нам в политике как раз и нужны такие люди, которые поддерживают пенсионеров. Если она сказала, что будет это делать, значит, сделает. Она пошла туда не потому, что у нее много свободного времени или не знает, чем себя занять, а потому что действительно радеет за людей, за народ», — отметила Довлатова.

Ранее Андрей Ургант и Евгений Дятлов поддержали программу по «Ленинградской надбавке» Булановой. Они посчитали большой смелостью путь артистки в политику.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Замечательная идея: актриса Довлатова поддержала пенсионную надбавку Булановой
пенсии татьяна буланова надбавки надбавки к пенсии закс петербурга алла довлатова пенсионные выплаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru