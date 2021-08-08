Разрыдавшийся Месси не исключил возвращения в «Барселону»

Барселона, 8 августа. Нападающий Лионель Месси, уходящий из клуба «Барселона», расплакался во время прощальной пресс-конференции, но при этом не исключил своего возвращения.

Игрок выступал за каталонскую команду с 2003 года. По словам Месси, он не думал, что ему когда-то придется покинуть «Барселону».

«Я не могу смириться с реальностью того, что покину этот клуб и полностью изменю свою жизнь», — сказал футболист.

По словам нападающего, он провел в Каталонии почти всю жизнь — с 13 лет. Однако спустя 21 год ему приходится уезжать из Испании с женой и тремя детьми. Разрыдавшийся на пресс-конференции Месси полагает, что может вернуться в «Барселону».

«И я не могу обещать, что мы не вернемся. Потому что это мой дом», — отметил футболист.

Игрок также добавил, что пока не подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». По словам Месси, после официального заявления об уходе из «Барселоны» с ним связались многие клубы. «ПСЖ» футболист назвал лишь возможностью.

Каталонский клуб объявил об уходе Лионеля Месси 5 августа. Контракт с форвардом не продлили из-за финансовых трудностей и структурных сложностей, прописанных в регламенте испанской лиги. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявлял, что после прекращения карьеры в клубе Месси станет игроком «ПСЖ».