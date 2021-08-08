Власти ДР Конго продлевают осадное положение в провинциях Северное Киву и Итури

Киншаса, 8 августа. Правительство Демократической Республики Конго вынуждено продлить режим осадного положения несмотря на его неэффективность. Об этом сообщает издание Corbeau News.

Особый режим был введен в республике с начала мая и с этого момента было продлен пять раз подряд. Тем не менее, обстановка в провинциях Северное Киву и Итури продолжает ухудшаться, что наводит ужас на мирных жителей. При этом конголезские военные признают, что предпринятые действия вряд ли изменят положение и приведут к завершению конфликта в регионе. Согласно последним данным, нападения повстанцев АДФ даже усилились после предпринятых мер.

«Когда было объявлено осадное положение, население ожидало скорого возвращения мира, но враг стал еще более свирепым. Это доказывает, что он издевается над конголезским правительством», — заявил координатор группы «Конвенция об уважении прав человека» Кристоф Муньяндеру.

Официальный представитель военной администрации провинции Северное Киву бригадный генерал Сильвен Экенге, в свою очередь, признал, что осадное положение не положит конец конфликту, который длится уже более трех десятилетий.

«Вы полагаете, что именно с осадным положением мы покончим со всей небезопасностью? Нет, оно не уменьшит масштабы насилия, но армия и полиция будут продолжать свои усилия по стабилизации и достижению полного умиротворения в стране», — подчеркнул он.

За последние три дня в области Бени (провинция Северное Киву) были совершены две атаки. Первое нападение боевики провели 5 августа, где в деревне Мбинги погибли 10 человек. На следующий день бандиты захватили соседнее село и убили еще пятерых жителей. В район направлены усиленные армейские части.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, в провинции Северное Киву с 6 мая действует осадное положение, введенное указом президента Феликса Чисекеди. Решением главы государства гражданская администрация в штате заменена на военную. Аналогичный режим действует и в соседнем Итури. В настоящее время в обеих провинциях действуют дополнительные воинские подразделения, пытающиеся ликвидировать основные базы боевиков, в первую очередь из АДС.

АДС был сформирован на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистская группировка, находившаяся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах республики. Ранее ФАН сообщал, что бойцы АДС убили 23 человека, а в марте атаковали Булонго. Тогда исламисты жестоко расправились с 15 жителями.