Кадры с архивным интервью Шойгу в Саяногорске появились в Сети

Москва, 8 августа. Организатор проекта «Гонка героев» Ксения Шойгу поделилась видеозаписью, на которой ее отец, будущий министр обороны РФ Сергей Шойгу, дает интервью на стройке в Саяногорске.

Генерал армии Шойгу по первому образованию является инженером-строителем, он закончил Красноярский политехнический институт в 1977 году. В качестве специалиста он отвечает на вопрос корреспондента, в чем состоят задачи регионального экономического развития.

«В первую очередь, это в подборе кадров, в подборе тех людей, которые могут привнести что-то новое в экономику города и в экономику области», — сообщает Шойгу.

Съемка датирована примерно серединой 80-х годов, уточнила Ксения Шойгу, которая выложила ролик в своем аккаунте в Instagram.

Ранее руководитель российского военного ведомства поздравил военных строителей из РФ с профессиональным праздником и отметил их большой вклад в укрепление обороноспособности страны.