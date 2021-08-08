Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 15:59
15:59
Происшествия
Прокуратура заинтересовалась видео с катанием детей на грузовых поездах в Кировске
15:59
Общество
Регулярные рейсы в Москву и еще ряд городов России отменили из Нового Уренгоя
15:56
Общество
Половина россиян оказалась не готова доверить лечение искусственному интеллекту
15:52
Происшествия
Опасные игры с песком на стройке устроили школьники в Новосибирске
15:52
ФАН-ТВ
Александр Колпакиди о мифах вокруг внешней разведки накануне ВОВ. Николай Стариков
15:50
Происшествия
В результате ДТП на автодороге «Нарва» под Петербургом пострадали двое детей
15:49
Африка
Египет направил Греции два вертолета Chinook для борьбы с лесными пожарами
15:41
Происшествия
Мужчина погиб при лобовом столкновении двух легковушек на трассе Казань — Малмыж
15:40
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о тумане в начале рабочей недели
15:37
Латинская Америка
Президент Колумбии обещал поддержать попытки свергнуть Николаса Мадуро
Все новости

Привокзальную площадь Ростова модернизируют в современный транспортный узел
Общество
Привокзальную площадь Ростова модернизируют в современный транспортный узел
Инстаграмм сити-менеджера Ростова-на-Дону  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 8 августа. Постановление о модернизации привокзальной площади подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Согласно документу, обустройство пройдет за счет внебюджетных средств.

Как отметил градоначальник Алексей Логвиненко в своем Instagram, привокзальная площадь — стратегический объект. Однако его развитием долгие годы никто не занимался. Мэр пообещал, что теперь будет все по-другому.

Проект разделит автомобильные и пешеходные потоки, на территории вокзала будут созданы новые терминалы и объекты посадки-высадки пассажиров. Центр площади займет павильон транспортно-информационного центра. Здесь ростовчане и гости города смогут приобрести или пополнить баланс транспортных карт. 

Проект реконструкции привокзальной площади рассматривали уже несколько раз, начиная с 2018 года. Реальным шагом стало подписание постановления по планировке в 2021 году, однако точные сроки реализации проекта пока неизвестны. 

Ранее ФАН сообщал, что идея демонтировать все незаконные торговые точки, расположенные на улицах донской столицы, может не воплотиться в реальность. Причиной стало недостаточное финансирование работ по демонтажу.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Привокзальную площадь Ростова модернизируют в современный транспортный узел
модернизация ростов на дону привокзальная площадь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru