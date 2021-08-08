Привокзальную площадь Ростова модернизируют в современный транспортный узел

Ростов-на-Дону, 8 августа. Постановление о модернизации привокзальной площади подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Согласно документу, обустройство пройдет за счет внебюджетных средств.

Как отметил градоначальник Алексей Логвиненко в своем Instagram, привокзальная площадь — стратегический объект. Однако его развитием долгие годы никто не занимался. Мэр пообещал, что теперь будет все по-другому.

Проект разделит автомобильные и пешеходные потоки, на территории вокзала будут созданы новые терминалы и объекты посадки-высадки пассажиров. Центр площади займет павильон транспортно-информационного центра. Здесь ростовчане и гости города смогут приобрести или пополнить баланс транспортных карт.

Проект реконструкции привокзальной площади рассматривали уже несколько раз, начиная с 2018 года. Реальным шагом стало подписание постановления по планировке в 2021 году, однако точные сроки реализации проекта пока неизвестны.

Ранее ФАН сообщал, что идея демонтировать все незаконные торговые точки, расположенные на улицах донской столицы, может не воплотиться в реальность. Причиной стало недостаточное финансирование работ по демонтажу.