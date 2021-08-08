Жители ЛНР готовятся проголосовать на выборах в Госдуму РФ

Жители республик Донбасса с гражданством России могут голосовать на выборах в Госдуму. Еще пять лет назад получение паспорта РФ, а тем более возможность высказать свое мнение на российских выборах, было больше похоже на фантастику. Сейчас же в ЛНР активно готовятся к участию в дистанционном электронном голосовании.

«Такая работа организована на всей территории республики, в том числе в самых отдаленных прифронтовых районах. На сегодняшний день благодаря работе, в том числе армии представителей общественного движения «Мир Луганщины», у жителей республики есть возможность получать консультации по данному вопросу и подавать документы на регистрацию», — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с активистами движения.

Российский паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и регистрация на сайте «Госуслуги» — вот три основных ступени к праву проголосовать. И если паспорта РФ в упрощенном порядке жители республики получают уже с 2019 года, то возможность получить СНИЛС появилась только с 1 июля.

«Безусловно, это тяжелый этап для нас — очень большое количество работы, большая нагрузка, — но тем не менее это очень важный этап, который нам необходимо пройти. Мы счастливы, что мы участвуем в этих интеграционных процессах. Это именно те интеграционные процессы Донбасса с Российской Федерацией», — рассказал начальник отдела учета и координации республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» Кирилл Крупа.

В минувший понедельник в республике начали работу более 140 информационных центров, в которых каждый желающий может узнать, как получить СНИЛС и зарегистрироваться на сайте госуслуг.

«Каждый день работают общественные приемные, 141 инфоцентр запустился со 2 августа, люди не перестают идти. Спрос, безусловно, есть. Это большой поток людей», — дополнил Крупа.

Федеральное агентство новостей /

В работе задействованы более 1800 волонтеров движения «Мир Луганщине». Они отвечают на все вопросы местных жителей и помогают в регистрации на сайте «Госуслуги».

«На момент голосования гражданин должен достигнуть 18 лет, иметь гражданство РФ и СНИЛС, подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и подтвержденный электронный адрес на сайте госуслуг», — рассказала консультант инфоцентра Юлия Дуборезова.

Центры работают до 13 сентября, с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную думу РФ. В этих же пунктах будут оказывать информационную помощь тем, кто испытывает трудности в работе с современными гаджетами, позволяющими голосовать онлайн.