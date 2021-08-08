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Предпринимательница ЦАР популяризирует африканскую культуру в США

  /   Обновлено: 08 августа 2021 13:26
Весь мир
Предпринимательница ЦАР популяризирует африканскую культуру в США
pixabay.com  /  MianShahzadRaza

Банги, 8 августа. После окончания школы уроженка ЦАР Эдди Присцилла Тембети перебралась в Браззавиль (Республика Конго), где прошла образовательную программу по управлению бизнесом, получила навыки работы на телевидении и изучила изобразительное искусство. Сегодня женщина занимается изготовлением украшений и одежды, выполненных в стиле Центральноафриканской Республики, сообщает Oubangui Médias.

Кроме того, женщина совершила много поездок по африканскому континенту, где ознакомилась с национальной культурой Демократической Республики Конго, Камеруна, Чада, Анголы, Мали, Кот-Д’Ивуара и Бенина.

В 2017 году Присцилла мигрировала в США, устроилась на работу в крупную компанию и в свободное время занялась изготовлением украшений, выполненных в национальном стиле Центральноафриканской Республики.

«Мне никогда не надоест учиться и создавать что-то совершенно уникальное, связанное с самобытной культурой, традиционными украшениями и африканской модой», — заявила она в интервью изданию.

Охватившая мир пандемия новой коронавирусной инфекции привела к тому, что Присцилла потеряла работу. Но при этом женщина поняла: ее хобби может приносить неплохой доход и прививать американцам интерес к культуре ее родной страны. Сейчас Тембети открыла виртуальный магазин и договорилась с рядом интернет-площадок, на которых размещает свою продукцию.

Предпринимательница ЦАР популяризирует африканскую культуру в США
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

В ближайшее время Эдди Присцилла Тембети планирует открыть небольшой магазинчик в Банги. По словам женщины, по меньшей мере 80% ее товаров продается в США, оставшиеся 20%, заказываются пользователями со всей Африки.

Ранее ФАН сообщал, что в середине августа во Дворце спорта Банги состоится крупное культурное мероприятие, главной целью которого должно стать объединение жителей республики.

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