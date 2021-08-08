Кабаева считает, что у Утяшевой нет права комментировать судейство на Олимпиаде

Москва, 8 августа. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева жестко высказалась о своей коллеге и телеведущей Ляйсан Утяшевой, которая прокомментировала судейство на Олимпиаде.

Утяшева опубликовала пост в Instagram после скандала с гимнасткой Диной Авериной на Играх в Токио. Россиянка заняла второе место в индивидуальном многоборье, а золото судьи отдали израильтянке Линой Ашрам. При этом многие болельщики и эксперты считают, что Аверину засудили.

Комментируя ситуацию, Утяшева написала, что представительница Израиля «вырвала для своей страны победу». Высказываясь о посте телеведущей, Кабаева напомнила, что ее коллега не приносила России золотых медалей ни на чемпионатах мира и Европы, ни на Олимпиаде.

«Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права», — цитирует гимнастку «Спорт-Экспресс».

Что касается Ашрам, то к ней, по словам Кабаевой, спортивная семья относится с уважением. Однако израильтянка не «вырвала победу», хотя не имеет к скандалу никакого отношения, подытожила олимпийская чемпионка.

Вместе с Диной Авериной участие в соревнованиях приняла ее сестра Арина Аверина, которая стала четвертой. Гимнастка планирует уйти в отпуск и после этого принять решение о продолжении спортивной карьеры.