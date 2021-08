МИД Эфиопии: Атаки сепаратистов нивелируют усилия по достижению мира в республике

Аддис-Абеба, 8 августа. Нападения сил «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ) на штаты Афар и Амхара нивелируют все усилия по достижению мира в Эфиопии, сообщили местные дипломаты.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, власти страны будут вынуждены развернуть весь свой оборонный потенциал и ввести дополнительный военный контингент на территорию штата Тыграй, если усилия по мирному разрешению межэтнического конфликта останутся безответными.

Attacking Afar & Amhara regions,TPLF is increasingly making every endeavor to peace unattainable. The Gov’t of #Ethiopia is being pushed to mobilize & deploy its entire defensive capability if its humanit. overtures for a peaceful resolution of the conflict remain unreciprocated.