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МИД Эфиопии: Атаки сепаратистов нивелируют усилия по достижению мира в республике
Весь мир
МИД Эфиопии: Атаки сепаратистов нивелируют усилия по достижению мира в республике
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 8 августа. Нападения сил «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ) на штаты Афар и Амхара нивелируют все усилия по достижению мира в Эфиопии, сообщили местные дипломаты.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, власти страны будут вынуждены развернуть весь свой оборонный потенциал и ввести дополнительный военный контингент на территорию штата Тыграй, если усилия по мирному разрешению межэтнического конфликта останутся безответными.

В начале августа сепаратисты из группировки «Силы обороны Тыграя» (TDF) атаковали и захватили два крупных города в штате Амхара. Так, в Лалибэле, одном из оккупированных населенных пунктов, находятся эфиопские православные святыни — высеченные в скалах церкви (входят в список наследия ЮНЕСКО).

Несмотря на сложившуюся в стране ситуацию, Российская Федерация продвигает свои интересы в регионе, развивая с государством взаимовыгодное сотрудничество. В лице правительства Эфиопии Кремль получил стратегического партнера и покупателя российского вооружения и военной техники. Кроме того, республика становится для Москвы «аэродромом подскока» для дальнейшего продвижения интересов среди стран африканского континента.

В свою очередь, помощь России позволяет Аддис-Абебе наращивать военную силу и повышать уровень безопасности республики.

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африка эфиопия аддис-абеба конфликт тыграй
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