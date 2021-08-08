Большой олимпийский стыд. Колонка Голоса Мордора

То, что на Олимпийских играх обязательно должен был случиться какой-нибудь скандал, направленный против России, понимали, наверное, все. Ну вот никак не могло без этого обойтись, особенно в контексте того, как выступала российская сборная.

Ущемленная в правах, лишенная возможности соревноваться в добром количестве видов спорта, в которых могла выиграть, под пристальным присмотром допинг-офицеров, которые ходили за спортсменами чуть ли не в туалеты и будили по ночам, — российская команда все равно выступила превосходно, набрав огромное количество медалей, в том числе золотых. Причем в некоторых видах удалось потеснить даже традиционных монополистов, которые, конечно, сильно обижались и писали в социальных сетях достаточно оскорбительные тексты.

Не отставали и ведущие мировые СМИ. К российской команде было приковано внимание очень многих. Реакции на выступления были самые разные: недоумение, раздражение и даже ненависть и гнев. Кто-то пытался оправдать хорошие выступления российских спортсменов тем, что они тренировались в одном с Японией часовом поясе и смогли адаптироваться, кто-то снова голословно обвинял в употреблении допинга, а кто-то заявлял, что Россия недостаточно наказана за прошедший допинг-скандал и ведет себя очень нагло, завоевывая медали, мол, России «слишком много» на этой Олимпиаде.

Но самое неприятное случилось в конце Игр. Я не буду описывать ситуацию, ибо она и так всем прекрасно известна в деталях. Признаюсь: я не специалист в гимнастике, поэтому сначала решил почитать отзывы и комментарии специалистов. И они практически единодушны: у российской гимнастки Дины Авериной украли победу. Украли коллективно, при свете дня, никого не стесняясь. Я не хочу обвинять израильтянку, которой досталось золото, скорее всего, она тоже оказалась инструментом. Но и с ее стороны поведение спортивным не назовешь. Она все прекрасно понимала, видела реакцию зрителей и могла посмотреть оба выступления в записи. Да, золотая медаль Олимпиады — желанный трофей, о котором мечтают порой всю жизнь, но есть же и спортивная честь. Стоит ли она этого золота?

Global Look Press / Lan Hongguang/Xinhua

Было бы очень красивым жестом отдать золотую медаль во время награждения Авериной. Да, это грозило бы санкциями и даже дисквалификацией, возможно, огромный скандал случился бы и в ее родной стране, но зато израильская гимнастка навсегда осталась бы в истории как та, для которой спортивная честь дороже всего. Мог быть и не такой радикальный вариант — просто заявить, что это золото не только ее, а одно на двоих, так как она считает Аверину такой же победительницей. Вариант куда более мягкий, но при этом тоже очень сильный. Можно было много чего сделать, но израильская спортсменка предпочла всему этому победу, которую для нее украли судьи. И давайте говорить прямо — она стала соучастницей этой кражи.

Есть еще один аспект во всей этой истории — реакция записных российских оппозиционеров, которая, прямо скажем, откровенно истерично-радостная. Они ведь тоже ждали этого скандала всю Олимпиаду. Они терпели, когда российские спортсмены получали награды, их неимоверно утешал Чайковский вместо гимна России, и они терпеливо ждали. Ждали, когда кого-нибудь из российских спортсменов поймают на допинге, и это был бы для них жирный и вкусный кусок мяса с мозговой косточкой, которую бы они обсасывали еще очень долго, говоря о том, что Россия не может выигрывать без допинга и никогда ничего не изменится. Или же они ждали именно вот такого скандала, который случился.

Но реакция в социальных сетях и СМИ однозначна. Победа израильтянки справедлива и правильна, а те, кто в этом сомневается, просто уцепились еще за одну тему, чтобы обвинить всех в русофобии. Мол, партийное задание такое. Так все и было задумано, и вообще — эту провокацию устроила чуть ли не сама Россия. Комментарии в социальных сетях откровенно мерзкие, кто хочет почитать — пожалуйста, но как бы потом не пришлось мыть с мылом глаза. В общем, классическая история о нелюбви к своей стране. Нет, ни к власти или к Путину, а именно к стране. И нелюбовь — это очень мягко сказано. Тут, скорее, чистая ненависть.

В общем, Олимпиада заканчивается ровно так, как и должна была закончиться: громким скандалом, в котором нет спорта, зато есть политика. Я уже писал, что это были самые странные Игры в истории Олимпийского движения, но вот теперь не знаю, как их назвать. Скоро будет закрытие. Пафосное мероприятие с участием огромного числа артистов и применением самых новейших медийных технологий, которыми так славится Япония. И это закрытие снова пройдет без зрителей. Конечно, из-за той заразы, которая взяла в заложники весь мир.

Но это будет иметь и другой смысл. Отсутствие зрителей на закрытии — это словно стыд Олимпийского движения за то, к чему оно в итоге пришло.