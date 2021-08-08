Шугалей объяснил, что помешало российской сборной занять первое место на Олимпиаде в Токио

Москва, 8 августа. Российские спортсмены являются настоящими героями Олимпийских игр в Токио. Такое заявление сделал социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

В комментарии изданию «НьюИнформ» он указал, что олимпийцы сборной России выступали в притесненных условиях, и при этом все равно продолжали побеждать. По словам ученого, российские спортсмены постоянно ощущали политическое давление. Поэтому даже текущий результат уже можно считать победой.

«Наши спортсмены вполне могли бы быть и первыми, выступая в других условиях. Ими надо гордиться, они — герои. Им, безусловно, было нелегко из-за «содействия», оказанного со стороны, но они продолжали бороться. И не просто бороться, а побеждать», — заявил Шугалей.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. На данный момент спортсмены из РФ заработали 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. По общему количеству медалей сборная России заняла третье место, однако не обошлось без скандальных ситуаций.

Президент ФЗНЦ поддержал российских гимнасток, которые лишились положенных олимпийских медалей. По его мнению, в этой истории прослеживается политический подтекст.