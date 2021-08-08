Глава МИД Чехии посоветовал Евросоюзу отказаться от санкций против простых белорусов

Прага, 8 августа. Санкции Евросоюза против Белоруссии не должны быть направлены на простых граждан. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Министр посоветовал не ограничивать выдачу виз в страны Евросоюза для рядовых жителей Белоруссии. Чувствовать негативные последствия от санкций должны только власти республики, считает дипломат.

«Сейчас ведется дискуссия о пятом пакете санкций. Я могу себе представить ужесточение экономических ограничений, а также их распространение на других представителей белорусского режима», — добавил Кулганек.

Ранее мэр Минска Владимир Кухарев возмутился огромному ассортименту западной продукции в белорусских магазинах. Он потребовал убрать с полок товары из Украины и стран Евросоюза, которые ввели санкции в отношении республики.