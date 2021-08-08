Перечислены российские товары, которые чаще всего покупают за границей

Москва, 8 августа. Самыми востребованными российскими товарами за границей считаются электроника, дизайнерская одежда, игрушки, сувениры, а также продукция из сегмента «Красота» и «Здоровье».

Первое место в списке занимает электроника, реализация которой за рубежом достигает 34% от общих продаж. На подарки и сувениры приходится каждый пятый заказ иностранных покупателей. Пользуется популярностью и дизайнерская одежда, цитирует директора по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов РИА Новости.

Людей в других странах традиционно привлекают российские товары из сегментов «Красота» и «Здоровье». Покупатели отдают предпочтение такой продукции, поскольку производство находится на территории РФ. Это ценится из-за большой известности отечественных природных ресурсов, резюмировал эксперт.

Пользователь портала WeChat ранее рассказал о необычных для него товарах, которые можно приобрести в супермаркетах России. Среди продукции выделяются «слегка кислый и соленый» хлеб, молочные изделия, которые «нельзя обходить стороной» ни в коем случае, а также «русская колбаса».

Тем временем на внутреннем рынке РФ зафиксировано снижение темпов роста цен на строительные материалы. Также постепенно дешевеют овощи из «борщевого набора», пишет INFOX.