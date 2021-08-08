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Сборная России заняла пятое место на Олимпийских Играх в Токио. События дня
ФАН-ТВ
Сборная России заняла пятое место на Олимпийских Играх в Токио. События дня
Федеральное агентство новостей  /  Павел Глазунов

Сборная России заняла пятое место на Олимпиаде в Токио

Россия стала пятой в общем медальном зачете летних Олимпийских Игр в Токио, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Первое место в медальном зачете досталось США. Американские спортсмены завоевали 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. На втором месте оказались китайцы, а на третьем — японцы. Олимпийские Игры завершатся сегодня, 8 августа. Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио проведены успешно, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции.

Число отравившихся в поезде детей выросло до 87

Сборная России заняла пятое место на Олимпийских Играх в Токио. События дня
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

Лечение в больницах Кубани проходят 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер. Как отметили в региональном оперштабе, на данный момент в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней тяжести. Напомним, в пятницу, 6 августа, с поезда Мурманск — Адлер с признаками кишечной инфекции были сняты и госпитализированы 19 детей и двое сопровождающих. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку. К вечеру субботы число госпитализированных возросло до 56 человек.

Режим ЧС из-за пожара в Мордовском заповеднике ввели в Сарове

Сборная России заняла пятое место на Олимпийских Играх в Токио. События дня
 / Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

Пожар в Мордовском заповеднике распространился на территорию Нижегородской области и приблизился к ядерному центру в Сарове. Мэр города Алексей Сафонов ввел режим ЧС. Как объяснил чиновник в своем Instagram, эти меры необходимы для эффективной борьбы со стихией.
«Сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра», — написал Алексей Сафонов.
В самом учреждении отметили, что приблизившийся к Сарову огонь контролируем и не несет опасности городу. Штаб по ликвидации пожара дежурит днем и даже ночью.

Власти Сочи предупредили об опасности формирования смерчей над морем

Сборная России заняла пятое место на Олимпийских Играх в Токио. События дня
Pr Scr youtube.com  / новости и аналитика ЯСНО

В Сочи прогнозируют формирование смерчей над морем в воскресенье и понедельник.
«В соответствии со штормовым предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, до конца суток 8 августа и в течение 9 августа 2021 года на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.
Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

 

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Все новости / ФАН-ТВ / Сборная России заняла пятое место на Олимпийских Играх в Токио. События дня
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