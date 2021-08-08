Американские военные рассказали, как заполучить инициативу в Арктике

Называя Арктику сложным геополитическим регионом в контексте «конкуренции великих держав», Пентагон изложил взгляды по повышению боеготовности и боеспособности своих войск, дислоцированных на Аляске и предполагающих действия в суровых полярных условиях.

Документ, который называется «Стратегия доминирования в Арктике», подробно расписывает, что необходимо изменить в имеющейся военной структуре, чтобы впоследствии можно было завладеть инициативой в приполярной зоне. В нем авторы коснулись изменений, которые происходят в арктическом регионе в последние годы.

В частности, отмечается, что в результате глобального потепления и таяния льдов оказались открытыми огромные территории, где есть природные ресурсы в большом количестве. Кроме того, появились пути перехода, обеспечивающие быструю доставку грузов из Азии в Европу, минуя Суэцкий канал (блокирование которого недавно подтвердило уязвимость данного места).

Global Look Press / US Army/via Globallookpress.com

Все это, по мнению авторов стратегии, указывает США на необходимость доминирования в арктическом регионе, что «позволит сохранить мир и благополучие». Так как Вашингтон якобы будет «пресекать территориальные споры между другими арктическими странами».

Помимо важного значения, которое придается Аляске с точки зрения организации и осуществления противоракетной обороны континентальной части США, в Вашингтоне считают, что отсюда очень удобно проецировать военную мощь на Россию, агрессивно удерживающей пальму первенства над Северным морским путем (СМП).

По мнению Пентагона, наша страна в настоящее время безоговорочно владеет СМП, расставив там свои военные базы, где расположены зенитно-ракетные комплексы дальнего действия С-400, которые прикрыты пушечно-ракетными системами «Панцирь-С», а также противокорабельными ракетными комплексами ближнего действия «Бал» и дальнего действия «Бастион».

Пресс-служба Балтийского флота /

Наличие этих баз у России, обеспечивающих среди прочего и комфортное проживание личного состава в самых суровых условиях, по утверждению американской стороны, делает невозможным доступ в эти районы каких-либо сил армии США. То есть, в Арктике РФ создала так называемую A2/AD — «зону запрета доступа», что очень не нравится американцам, и отчего они бросились создавать различные проекты по возвращении конкурентоспособности своих вооруженных сил в арктическом регионе.

Суть американских предложений сводится к тому, чтобы войскам, имеющимся в распоряжении боевого командования на Аляске, можно было придать умение и навыки действий в арктической зоне, вооружив их соответствующими видами «морозоустойчивой» техники. Самое смешное в этом документе — призыв к мобилизации в вооруженных силах представителей местного населения, привычного к экстремальным условиям. Авторы документа полагают, что аборигены, живущие на Аляске, смогут научить военных США правильно действовать во время суровых зим, не подвергая себя риску обморожений и другим неприятностям.

vk.com / ФГУП АТОМФЛОТ

Интересно, чем все это время занималось командование на Аляске, две боевые группы, дислоцированные в этом анклаве? Известно, что США там держат первую механизированную бригаду «Страйкер» и четвертую воздушно-десантную бригаду. Обе из состава 25-й пехотной дивизии, управление которой расположено на Гавайях. Ранее, в период существования СССР, на Аляске дислоцировалась целая пехотная дивизия (6th Infantry Division), которая, как предполагалось, должна была выстраивать оборону в случае агрессии Советской армии. Получается, если верить «Стратегии доминирования», все это время вооруженные силы США не обладали навыками, необходимыми для действий в суровых условиях Арктики?

И опомнились они только сейчас, когда Россия уже выстроила систему обеспечения военной безопасности на всем протяжении Северного морского пути, и следует всем международным договоренностям — в собственной «зоне ответственности» и над своим шельфом?

Вспоминая другие проекты Пентагона, такие, например, как F-22 Raptor, или эсминец DDG-1000 Zumwalt, или «литоральные корабли», списание которых началось после 6–7 лет службы, вместо заявленных 25, невольно начинаешь считать, что «Стратегия доминирования в Арктике» — это очередная военная сказка. Выдумка, призванная освоить немалые деньги, а эффективность проекта будут оценивать спустя годы, когда можно будет сочинить очередную байку, почему не были достигнуты заявленные цели. Военная коррупция, не иначе.